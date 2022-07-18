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У Белграді затримали серба, підозрюваного в участі у бойових діях на сході України

"Європейська правда"Понеділок, 18 липня 2022, 11:08

У Генеральній прокуратурі Белграда допитали 31-річного Владо С., якого підозрюють в участі у бойових діях на території України у 2015 році.

Про це повідомляє сербське N1, пише "Європейська правда". 

Зазначається, що Владо С. затримали в аеропорту Белграда 15 липня на основі сербського ордеру на арешт, що діяв протягом останніх семи років. 

Йому інкримінують злочин участі у бойових діях на території іноземної держави. На чиєму боці він воював на Донбасі, не згадують. 

Сторона звинувачення запропонувала взяти Владо С. під варту через ризик того, що він може спробувати ухилитися від судового процесу і повторно вчинити ті самі дії.

Нагадаємо, у Чехії є вже низка справ та реальних вироків щодо осіб, які брали участь у бойових діях в Україні на боці підконтрольних РФ утворень. 

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