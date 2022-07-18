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В Белграде задержали серба, подозреваемого в участии в войне на востоке Украины

"Европейская правда"Понедельник, 18 июля 2022, 11:08

В Генеральной прокуратуре Белграда допросили 31-летнего Владо С., подозреваемого в участии в боевых действиях на территории Украины в 2015 году.

Об этом сообщает сербское N1, пишет "Европейская правда".

Владо С. задержали в аэропорту Белграда 15 июля на основе сербского ордера на арест, действовавшего в течение последних семи лет.

Ему инкриминируют преступление участия в боевых действиях на территории иностранного государства. На чьей стороне он сражался на Донбассе, не упоминают.

Сторона обвинения предложила взять Владо С. под стражу из-за риска того, что он может попытаться уклониться от судебного процесса и повторно совершить те же действия.

Напомним, в Чехии уже есть ряд дел и реальных приговоров в отношении лиц, участвовавших в боевых действиях в Украине на стороне подконтрольных РФ образований.

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