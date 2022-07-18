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У Москві залунають сирени: перевірка системи оповіщення

Олена РощінаПонеділок, 18 липня 2022, 11:33
Фото - Городское хозяйство Москвы

У Москві в середу 20 липня проведуть перевірку системи оповіщення, запрацюють сирени та гучномовці.

Джерело: міське господарство Москви в Telegram

Деталі: У мерії Москви назвали це щорічною плановою перевіркою готовності систем оповіщення та нагадали, що востаннє перевірка проводилася у столиці та інших регіонах Російської Федерації у жовтні 2021 року.

20 липня, з 10:40 до 12:00, послідовно у різних районах столиці РФ пролунають сигнали сирен оповіщення та запрацюють гучномовці з інформаційним повідомленням "Увага всім!".

Системи звукопідсилення будуть у роботі не більше однієї хвилини, уточнили в мерії.

Дослівно: "Інформація надійде і в ефір теле- і радіоканалів. На екранах з'явиться заставка із повідомленням "Увага всім! Проводиться перевірка готовності системи оповіщення населення!". Його озвучить диктор.

Тренування необхідне для відпрацювання своєчасного інформування жителі та дій екстрених та оперативних служб у разі виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі природного та техногенного характеру".

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