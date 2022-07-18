У Москві залунають сирени: перевірка системи оповіщення
У Москві в середу 20 липня проведуть перевірку системи оповіщення, запрацюють сирени та гучномовці.
Джерело: міське господарство Москви в Telegram
Деталі: У мерії Москви назвали це щорічною плановою перевіркою готовності систем оповіщення та нагадали, що востаннє перевірка проводилася у столиці та інших регіонах Російської Федерації у жовтні 2021 року.
20 липня, з 10:40 до 12:00, послідовно у різних районах столиці РФ пролунають сигнали сирен оповіщення та запрацюють гучномовці з інформаційним повідомленням "Увага всім!".
Системи звукопідсилення будуть у роботі не більше однієї хвилини, уточнили в мерії.
Дослівно: "Інформація надійде і в ефір теле- і радіоканалів. На екранах з'явиться заставка із повідомленням "Увага всім! Проводиться перевірка готовності системи оповіщення населення!". Його озвучить диктор.
Тренування необхідне для відпрацювання своєчасного інформування жителі та дій екстрених та оперативних служб у разі виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі природного та техногенного характеру".