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У Москві залунають сирени: перевірка системи оповіщення

Олена РощінаПонеділок, 18 липня 2022, 11:33
У Москві залунають сирени: перевірка системи оповіщення
Фото - Городское хозяйство Москвы

У Москві в середу 20 липня проведуть перевірку системи оповіщення, запрацюють сирени та гучномовці.

Джерело: міське господарство Москви в Telegram

Деталі: У мерії Москви назвали це щорічною плановою перевіркою готовності систем оповіщення та нагадали, що востаннє перевірка проводилася у столиці та інших регіонах Російської Федерації у жовтні 2021 року.

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20 липня, з 10:40 до 12:00, послідовно у різних районах столиці РФ пролунають сигнали сирен оповіщення та запрацюють гучномовці з інформаційним повідомленням "Увага всім!".

Системи звукопідсилення будуть у роботі не більше однієї хвилини, уточнили в мерії.

Дослівно: "Інформація надійде і в ефір теле- і радіоканалів. На екранах з'явиться заставка із повідомленням "Увага всім! Проводиться перевірка готовності системи оповіщення населення!". Його озвучить диктор.

ВІДЕО ДНЯ

Тренування необхідне для відпрацювання своєчасного інформування жителі та дій екстрених та оперативних служб у разі виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі природного та техногенного характеру".

Теми: Росія
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