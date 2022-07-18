В Москве зазвучат сирены: проверка системы оповещения

В Москве в среду 20 июля проведут проверку системы оповещения, заработают сирены и громкоговорители.

Источник: городское хозяйство Москвы в Telegram

Детали: В мэрии Москвы назвали это ежегодной плановой проверкой готовности систем оповещения и напомнили, что в последний раз проверка проводилась в столице и в других регионах Российской Федерации в октябре 2021 года.

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20 июля, с 10:40 до 12:00, последовательно в разных районах столицы РФ прозвучат сигналы сирен оповещения и заработают громкоговорители с информационным сообщением "Внимание всем!".

Системы звукоусиления будут находиться в работе не более одной минуты, уточнили в мэрии

Дословно: "Информация поступит и в эфир теле- и радиоканалов. На экранах появится заставка с сообщением "Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения!". Его озвучит диктор.

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Тренировка необходима для отработки своевременного информирования жителей и действий экстренных и оперативных служб в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе природного и техногенного характера".