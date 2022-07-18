Від російського обстрілу Торецька загинули 6 людей
Понеділок, 18 липня 2022, 11:40
Внаслідок російського обстрілу Торецька Донецької області загинуло 6 людей.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Дослівно: "Від самого ранку місто Торецьк зазнало обстрілу, внаслідок влучення снаряда зруйнована двоповерхова будівля, в якій перебували люди.
Під час проведення пошуково-рятувальних робіт співробітниками Служби порятунку було виявлено та вилучено тіла 5 загиблих осіб, врятовано з під завалу 3 особи, 1 з яких померла в лікарні".
Деталі: Рятувальники звітують, що станом на 8.20 пошукові роботи було завершено.
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