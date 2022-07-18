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Від російського обстрілу Торецька загинули 6 людей

Валентина РоманенкоПонеділок, 18 липня 2022, 11:40
Від російського обстрілу Торецька загинули 6 людей
фото ДСНС

Внаслідок російського обстрілу Торецька Донецької області загинуло 6 людей.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Від самого ранку місто Торецьк зазнало обстрілу, внаслідок влучення снаряда зруйнована двоповерхова будівля, в якій перебували люди.

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Під час проведення пошуково-рятувальних робіт співробітниками Служби порятунку було виявлено та вилучено тіла 5 загиблих осіб, врятовано з під завалу 3 особи, 1 з яких померла в лікарні".

 
 

Деталі: Рятувальники звітують, що станом на 8.20 пошукові роботи було завершено.

Теми: Донецька областьвійнаДСНС
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