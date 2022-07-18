От российского обстрела Торецка погибли 6 человек
Понедельник, 18 июля 2022, 11:40
В результате российских обстрелов Торецка Донецкой области погибли 6 человек.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Дословно: "С самого утра город Торецк подвергся обстрелу, в результате попадания снаряда разрушено двухэтажное здание, в котором находились люди.
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Во время проведения поисково-спасательных работ сотрудниками Службы спасения были обнаружены и изъяты тела 5 погибших, спасены из-под завала 3 человека, 1 из которых умер в больнице".
Детали: Спасатели отчитываются, что по состоянию на 8.20 поисковые работы были завершены.