От российского обстрела Торецка погибли 6 человек

В результате российских обстрелов Торецка Донецкой области погибли 6 человек.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "С самого утра город Торецк подвергся обстрелу, в результате попадания снаряда разрушено двухэтажное здание, в котором находились люди.

Во время проведения поисково-спасательных работ сотрудниками Службы спасения были обнаружены и изъяты тела 5 погибших, спасены из-под завала 3 человека, 1 из которых умер в больнице".

Детали: Спасатели отчитываются, что по состоянию на 8.20 поисковые работы были завершены.