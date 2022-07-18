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У Британії відбудеться третій тур голосування за нового лідера консерваторів

"Європейська правда"Понеділок, 18 липня 2022, 12:54
скріншот

Британські депутати-консерватори у понеділок проведуть третій раунд голосування у Палаті громад за кандидатів на пост лідера Консервативної партії.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Голосування проходитиме з 19:00 до 21:00 за київським часом, а результати будуть близько 22:00.

На даний момент залишилося п'ять кандидатів: Ріші Сунак, Ліз Трасс, Пенні Мордонт, Том Тугенхат та Кемі Баденох.

Цей раунд скоротить кількість кандидатів до чотирьох і той, хто набере найменшу кількість голосів, вибуває з боротьби.

У вівторок о 17.00 відбудеться четвертий тур голосування. У середу відбудеться останній тур голосування депутатів, у ході якого буде обрано двох фіналістів.

У четвер британський парламент іде на канікули. За цей час члени Консервативної партії по всій країні голосуватимуть поштою, щоб обрати нового лідера. Результат буде оголошено 5 вересня.

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Теми: Велика Британія
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