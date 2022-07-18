В Британии состоится третий тур голосования за нового лидера консерваторов

Британские депутаты-консерваторы в понедельник проведут третий раунд голосования в Палате общин за кандидатов на пост лидера Консервативной партии.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Голосования будет проходить с 19:00 до 21:00 по Киеву, а результаты будут около 22:00.

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На данный момент осталось пять кандидатов: Риши Сунак, Лиз Трасс, Пенни Мордонт, Том Тугенхат и Кеми Баденох.

Этот раунд сократит количество кандидатов до четырех, и тот, кто наберет наименьшее количество голосов, выбывает из борьбы.

Во вторник в 17:00 состоится четвертый тур голосования. В среду состоится последний тур голосования депутатов, в ходе которого будут выбраны два финалиста.

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В четверг британский парламент уходит на каникулы. За это время члены Консервативной партии по всей стране будут голосовать почтой, чтобы выбрать нового лидера. Результат будет объявлен 5 сентября.

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