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Ховали заживо: поліція встановила 17 катів, які знущалися з українців на Донеччині

"Українська правда"Понеділок, 18 липня 2022, 12:57

Правоохоронці встановили особи 17 людей, які знущалися з військовополонених на Донеччині.

Джерело: Нацполіція

Деталі: У 2014 році до складу так званої "ДНР" увійшли незаконні "міністерство державної безпеки" та "Калінінська виправна колонія №27". За інформацією слідства, це були "каральні органи, які мали на меті знищення українців". Наразі правоохоронцям вдалося ідентифікувати 17 осіб, які знущалися з полонених. Під час катувань вони, як правило, ховали обличчя та не зверталися один до одного на ім'я, через що постраждалі часто не могли їх впізнати. 

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Дослівно: "Аби змусити зізнатися у шпигунстві та інших надуманих "злочинах", в'язнів заживо хоронили, імітували їхній розстріл, погрожували катуванням і вбивством близьких родичів, дружин, дітей. Це катування електричним струмом, систематичне побиття, насильницькі дії сексуального характеру, випалювання шкіри, вогнепальні поранення рук та ніг, спилювання зубів, виривання нігтів, вирізання геніталій".

Деталі: Правоохоронці також оприлюднили уривок з допиту постраждалого: "Мене примотували до металевого стовпа обличчям донизу, при цьому одягали на пальці рук та ніг електричні дроти, через які періодично, упродовж декількох годин, подавали струм та обливали водою, били гумовими палицями по стопах, наносили удари прикладом і ногами, прострелили ногу та сечовий міхур. Потім відвезли до свинарника, де залишили на ніч без взуття, внаслідок чого сталося обмороження ніг". 

ВІДЕО ДНЯ

За інформацією слідства, крім росіян, до лав каральних органів вступали й українці. Усі фігуранти підозрюються у держзраді, участі у терористичній діяльності та жорстокому поводженні з цивільним населенням та полоненими. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Теми: Донецька областьполіція
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