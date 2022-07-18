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Полиция разоблачила 17 палачей, которые издевались над украинцами на Донеччине

"Украинская правда"Понедельник, 18 июля 2022, 12:57

Правоохранители установили личности 17 человек, которые издевались над военнопленными в Донецкой области.

Источник: Нацполиция

Детали: В 2014 году в состав так называемой "ДНР" вошли незаконные "министерство государственной безопасности" и "Калининская исправительная колония №27". По информации следствия, это были "карательные органы, которые ставили перед собой цель уничтожить украинцев". Правоохранителям удалось идентифицировать 17 человек, которые издевались над пленными. Во время пыток они, как правило, прятали лицо и не обращались друг к другу по имени, поэтому пострадавшие часто не могли их узнать.

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Дословно: "Чтобы заставить сознаться в шпионаже и других надуманных "преступлениях", заключенных заживо хоронили, имитировали их расстрел, угрожали пыткам и убийством близких родственников, жен, детей. Это пытка электрическим током, систематическое избиение, насильственные действия сексуального характера, обжигание кожи, огнестрельные ранения рук и ног, спиливание зубов, вырывание ногтей, вырезание гениталий".

Детали: Правоохранители также обнародовали отрывок допроса пострадавшего: "Меня приматывали к металлическому столбу лицом вниз, при этом одевали на пальцы рук и ног электрические провода, через которые периодически, в течение нескольких часов, подавали ток и обливали водой, избивали резиновыми палками по стопам, наносили удары прикладом и ногами, прострелили ногу и мочевой пузырь. Потом отвезли в свинарник, где оставили на ночь без обуви, в результате чего произошло обморожение ног".

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По информации следствия, кроме россиян, в ряды карательных органов вступали и украинцы. Все фигуранты подозреваются в госизмене, участии в террористической деятельности и жестоком обращении с гражданским населением и военнопленными. Им грозит до 15 лет лишения свободы

Темы: Донецкая областьполиция
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