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Росія випустила по Україні більше 3 тисяч крилатих ракет - Зеленський

Валентина РоманенкоПонеділок, 18 липня 2022, 13:17
Росія випустила по Україні більше 3 тисяч крилатих ракет - Зеленський
ілюстративне фото зі сторінки Зеленського

Від початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року Росія випустила по Україні понад 3 000 крилатих ракет.

Джерело: президент Володимир Зеленський у соцмережах

Пряма мова: "Уже понад три тисячі крилатих ракет застосувала Росія проти України. Неможливо порахувати кількість артилерійських та інших снарядів, які були використані проти нашої країни та наших людей.

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Але точно можливо притягнути до відповідальності всіх російських воєнних злочинців. Кожного з колаборантів. Усіх, хто відповідальний за терор. За все, що відбувається 145 днів і більш як вісім років. Це буде зроблено".

 
 

Оновлено: Як зазначає командування Повітряних сил, окупанти застосовують проти України весь арсенал наявного озброєння. Українська земля фактично стала полігоном для випробування сучасних російських ракет, а також і застарілих, які були розроблені та виготовлені ще за часів СРСР.

Йдеться про крилаті ракети, авіаційні – класу "повітря-поверхня", ракети оперативно-тактичних комплексів ("Точка-У", "Іскандер"), а також ракети "Онікс" берегового комплексу "Бастіон".

ВІДЕО ДНЯ

Все частіше противник застосовує по позиціях українського війська та цивільних об’єктах старі радянські ракети, такі як Х-59, Х-22, Х-31 та інші.

А протягом останніх тижнів, ворог почав бити по наземних цілях зенітними ракетами із комплексу С-300, основне призначеного якого – знищення повітряних цілей.

Дослівно: "Варто зазначити, що даний комплекс може працювати, як по повітряних, так і по наземних й надводних цілях. Щоправда ураження об’єктів не буде таким руйнівним, як при роботі типових вогневих засобів по землі.

Бойова частина зенітних ракет призначена для ураження неброньованих цілей (фюзеляжів літаків) тисячами вражаючих елементів.

Використання противником важких зенітних ракет для ураження наземних цілей пояснюється тим, що окупанти все ж заощаджують сучасне технологічне озброєння. А зенітні керовані ракети до комплексу ЗРК С-300 Імовірно мають у надлишку, тому й використовують їх у прифронтових зонах, наразі мова йде про Миколаївську та Харківську операційні зони".

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