Россия выпустила по Украине более 3 тысяч крылатых ракет - Зеленский

С начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года Россия выпустила по Украине более 3000 крылатых ракет.

Источник: президент Владимир Зеленский в соцсетях

Прямая речь: "Уже более трех тысяч крылатых ракет применила Россия против Украины. Нельзя сосчитать количество артиллерийских и других снарядов, которые были использованы против нашей страны и наших людей.

Но точно можно привлечь к ответственности всех российских военных преступников. Каждого из коллаборантов. Всех, кто ответственен за террор. За все, что происходит 145 дней и более восьми лет. Это будет сделано".

Обновлено: Как отмечает командование Воздушных сил, оккупанты применяют против Украины весь арсенал имеющегося вооружения. Украинская земля фактически стала полигоном для испытания современных российских ракет, а также устаревших, которые были разработаны и изготовлены еще во времена СССР.

Речь идет о крылатых ракетах, авиационных – класса "воздух-поверхность", ракетах оперативно-тактических комплексов ("Точка-У", "Искандер"), а также ракетах "Оникс" берегового комплекса "Бастион".

Все чаще противник применяет по позициям украинской армии и гражданским объектам старые советские ракеты, такие как Х-59, Х-22, Х-31 и другие.

ВИДЕО ДНЯ

А в последние недели, враг начал бить по наземным целям зенитными ракетами из комплекса С-300, основное предназначение которого – уничтожение воздушных целей.

Дословно: "Стоит отметить, что данный комплекс может работать как по воздушным, так и по наземным и надводным целям. Правда, поражение объектов не будет таким разрушительным, как при работе типичных огневых средств по земле.

Боевая часть зенитных ракет предназначена для поражения небронированных целей (фюзеляжей самолетов) тысячами поражающих элементов.

Использование противником тяжелых зенитных ракет для поражения наземных целей объясняется тем, что оккупанты все же экономят современное технологическое вооружение. А зенитные управляемые ракеты к комплексу ЗРК С-300 вероятно, в избытке, поэтому и используют их в прифронтовых зонах, сейчас речь идет о Николаевской и Харьковской операционных зонах".