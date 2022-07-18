Екскомандувач НАТО: Війна в Україні може завершитися за корейським сценарієм

Колишній головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс припускає, що російсько-український конфлікт може завершитися за 4-6 місяців, а "заморожений конфлікт" завершиться подібно до Корейської війни.

Джерело: Insider, який цитує радіоінтерв’ю Джеймса Ставрідіса для WABC 770 AM

Деталі: Ставрідіс назвав очевидним, що конфлікт "захлинувся з обох сторін".

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Пряма мова: "Українці дуже сильно чинять опір. Військові плани Путіна виявилися не надто ефективними. Він отримав небагато території порівняно з тим, із чого почав конфлікт.

Я бачу, що це веде до закінчення на кшталт Корейської війни, тобто до перемир'я, мілітаризованої зони між двома сторонами, тривання ворожнечі, свого роду замороженого конфлікту.

Чекаю на це в період чотирьох-шести місяців. Жодна зі сторін не може витримати значно більше цього".

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Довідка: Корейська війна точилася між Північною та Південною Кореями три роки, з 1950 до 1953 року, СРСР підтримував Північну Корею (Корейську народно-демократичну республіку, КНДР), а США допомагали Південній Кореї (Корейській республіці).

Конфлікт між двома країнами припинився перемир'ям у липні 1953 року, внаслідок якого було створено демілітаризовану зону.

Оскільки в наступні роки не було підписано офіційний мирний договір, формально дві країни все ще перебувають у стані війни.

Нагадаємо: Згідно з опитуваннями, більшість українці не готові пожертвувати територіями України заради миру. Українська влада також заявляла, що територіальних поступок агресору не буде. Західні лідери запевняли, що не будуть тиснути на Україну в питанні, що саме вважати перемогою у війні та коли вважати її завершеною.