Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Экс-командующий НАТО: Война в Украине может завершиться по корейскому сценарию

Елена РощинаПонедельник, 18 июля 2022, 13:48
Джеймс Ставридис, фото из Facebook James Stavridis

Бывший главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис полагает, что российско-украинский конфликт может завершиться через 4-6 месяцев, а "замороженный конфликт" завершится подобно Корейской войне.

Источник: Insider, который цитирует радиоинтервью Джеймса Ставридиса для WABC 770 AM

Детали: Ставридис назвал очевидным, что конфликт "захлебнулся с обеих сторон"

Прямая речь: "Украинцы очень сильно сопротивляются. Военные планы Путина оказались не особенно эффективными. Он получил немного территории по сравнению с тем, с чего начал конфликт.

Я вижу, что это ведет к окончанию по типу Корейской войны, то есть к перемирию, милитаризованной зоне между двумя сторонами, продолжающейся враждебности, своего рода замороженному конфликту.

Ожидаю этого в период четырех-шести месяцев. Ни одна из сторон не может выдержать намного больше этого".

Справка: Корейская война шла между Северной и Южной Кореями три года, с 1950 по 1953 год, СССР поддерживал Северную Корею (Корейскую народно-демократическую республику, КНДР), а США помогали Южной Корее (Корейской республике).

ВИДЕО ДНЯ

Конфликт между двумя странами прекратился перемирием в июле 1953 года, в результате которого была создана демилитаризованная зона.

Поскольку в последующие годы не было подписано официального мирного договора, формально две страны все еще находятся в состоянии войны.

Темы: войнаУкраинаРосcияистория
Главное сегодня

Зеленский анонсирует увольнение 28 чиновников СБУ

дополненоВенедиктова не соглашается со своим отстранением – источники

Залужный: Нам удалось стабилизировать ситуацию, помогли HIMARS

9 оккупантов с ЗАЭС госпитализированы с ранениями, есть погибшие – мэр Энергодара

фотоЭкс-начальника крымского СБУ отправили под арест

Зеленский внес в Раду представление на увольнение Баканова

Все новости...
война
Российские ракеты попали в школу и зернохранилище под Днепром 
Россияне выпустили по Одесщине 4 ракеты - ОК "Південь"
Российский телеканал "Дождь" перерегистрировался в Латвии и возобновляет вещание
Последние новости
22:59
ВСУ освободили 1028 населенных пунктов, более 2600 еще оккупированы – президент
22:44
Зеленский усиливает борьбу с корректировщиками российского огня
22:40
ЕС согласился начать переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией
22:35
Зеленский анонсирует увольнение 28 чиновников СБУ
22:21
Стали известны имена четырех претендентов на должность Джонсона
22:21
Экономические новости 18 июля: МВФ ухудшает прогнозы для экономики, Газпром ищет оправдание газовому шантажу
22:20
Папу убили на глазах у детей. Как семья на Черниговщине пыталась спастись от оккупантов
22:18
видеоПроизводитель Bayrarktar никогда не продаст их России
22:17
Россия требует от Индии оплаты нефти в дирхамах ОАЭ – Reuters
21:58
дополненоВенедиктова не соглашается со своим отстранением – источники
Все новости...