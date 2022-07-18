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Экс-командующий НАТО: Война в Украине может завершиться по корейскому сценарию

Елена РощинаПонедельник, 18 июля 2022, 13:48
Экс-командующий НАТО: Война в Украине может завершиться по корейскому сценарию
Джеймс Ставридис, фото из Facebook James Stavridis

Бывший главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис полагает, что российско-украинский конфликт может завершиться через 4-6 месяцев, а "замороженный конфликт" завершится подобно Корейской войне.

Источник: Insider, который цитирует радиоинтервью Джеймса Ставридиса для WABC 770 AM

Детали: Ставридис назвал очевидным, что конфликт "захлебнулся с обеих сторон"

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Прямая речь: "Украинцы очень сильно сопротивляются. Военные планы Путина оказались не особенно эффективными. Он получил немного территории по сравнению с тем, с чего начал конфликт.

Я вижу, что это ведет к окончанию по типу Корейской войны, то есть к перемирию, милитаризованной зоне между двумя сторонами, продолжающейся враждебности, своего рода замороженному конфликту.

Ожидаю этого в период четырех-шести месяцев. Ни одна из сторон не может выдержать намного больше этого".

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Справка: Корейская война шла между Северной и Южной Кореями три года, с 1950 по 1953 год, СССР поддерживал Северную Корею (Корейскую народно-демократическую республику, КНДР), а США помогали Южной Корее (Корейской республике).

Конфликт между двумя странами прекратился перемирием в июле 1953 года, в результате которого была создана демилитаризованная зона.

Поскольку в последующие годы не было подписано официального мирного договора, формально две страны все еще находятся в состоянии войны.

Темы: войнаУкраинаРосcияистория
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