Російський телеканал "Дождь" перереєструвався у Латвії і відновлює мовлення

Російський телеканал "Дождь", який припиняв свою роботу через утиски влади, частково відновить мовлення з 18 липня, повноцінний запуск планується на осінь.

Джерело: гендиректор Наталія Сіндєєва в інтерв’ю виданню "Холод", журналістка Ксенія Ларіна у Facebook

Пряма мова Ларіної: "Дождь" буде першим непідцензурним російськомовним професійним телебаченням після розгрому російської журналістики".

Деталі: Канал перереєструвався у Латвії та отримав право на мовлення в Європі. З 18 липня планується запустити вечірні прямі ефіри на YouTube. Великий запуск планується на осінь, оскільки, як каже Сіндєєва, потрібно обладнати студію та побудувати декорації.

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