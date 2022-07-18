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Російський телеканал "Дождь" перереєструвався у Латвії і відновлює мовлення

"Українська правда"Понеділок, 18 липня 2022, 14:00
Російський телеканал Дождь перереєструвався у Латвії і відновлює мовлення
Фото Наталія Сіндєєва у Facebook

Російський телеканал "Дождь", який припиняв свою роботу через утиски влади, частково відновить мовлення з 18 липня, повноцінний запуск планується на осінь.

Джерело: гендиректор Наталія Сіндєєва в інтерв’ю виданню "Холод", журналістка Ксенія Ларіна у Facebook

Пряма мова Ларіної: "Дождь" буде першим непідцензурним російськомовним професійним телебаченням після розгрому російської журналістики".

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Деталі: Канал перереєструвався у Латвії та отримав право на мовлення в Європі. З 18 липня планується запустити вечірні прямі ефіри на YouTube. Великий запуск планується на осінь, оскільки, як каже Сіндєєва, потрібно обладнати студію та побудувати декорації.

Що було раніше:

  • У 2021 році в Росії телеканал "Дождь" був оголошений іноземним агентом, редакція з цим не погодилася.
  • У березні цього року "Дождь" призупинив свою роботу. Перед цим Роскомнагляд зажадав видалити матеріали "Новой газети", "Медіазони", "Дощу" та інших ЗМІ, де розповідалась правда про вторгнення російських військ в Україну.

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Теми: війнаЗМІ
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