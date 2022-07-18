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Российский телеканал "Дождь" перерегистрировался в Латвии и возобновляет вещание

"Украинская правда"Понедельник, 18 июля 2022, 14:00
Фото Наталья Синдеева в Facebook

Российский телеканал "Дождь", прекращавший свою работу из-за притеснений властей, частично возобновит вещание с 18 июля, полноценный запуск планируется на осень.

Источник: гендиректор Наталья Синдеева в интервью изданию "Холод", журналистка Ксения Ларина в Facebook

Прямая речь Лариной: "Дождь" будет первым неподцензурным русскоязычным профессиональным телевидением после разгрома российской журналистики".

Детали: Канал перерегистрировался в Латвии и получил право на вещание в Европе. С 18 июля планируется запустить вечерние прямые эфиры на YouTube. Большой запуск планируется на осень, поскольку, как говорит Синдеева, нужно оборудовать студию и построить декорации.

Что предшествовало:

  • В 2021 году в России телеканал Дождь был объявлен иностранным агентом, редакция с этим не согласилась.
  • В марте этого года "Дождь" приостановил свою работу. Перед этим Роскомнадзор потребовал удалить материалы "Новой газеты", "Медиазоны", "Дождя" и других СМИ, где рассказывалась правда о вторжении российских войск в Украину.

Темы: войнаСМИ
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