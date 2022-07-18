Росіяни випустили по Одещині 4 ракети - ОК "Південь"

Оперативне командування "Південь" повідомляє, що в понеділок 18 липня Росія завдала по Одещині ракетного удару.

Джерело: Одеська міськрада з посиланням на ОК "Південь"

Деталі:: За даними військових, об 11.00 у понеділок три літаки Су-35 з акваторії Чорного моря випустили 4 ракети повітряного базування.

Реклама:

Дослівно: "Одну ракету збито над морем. Дві влучили у об'єкт військової інфраструктури. Триває гасіння пожежі.

Ще одна влучила в міст через Дністровський лиман, який ворог продовжує нищити з квітня, відколи міст і не функціонує.

Постраждалих немає".