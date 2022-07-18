Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни випустили по Одещині 4 ракети - ОК "Південь"

Валентина РоманенкоПонеділок, 18 липня 2022, 14:00
ілюстративне фото

Оперативне командування "Південь" повідомляє, що в понеділок 18 липня Росія завдала по Одещині ракетного удару.

Джерело: Одеська міськрада з посиланням на ОК "Південь"

Деталі:: За даними військових, об 11.00 у понеділок три літаки Су-35 з акваторії Чорного моря випустили 4 ракети повітряного базування.

Дослівно: "Одну ракету збито над морем. Дві влучили у об'єкт військової інфраструктури. Триває гасіння пожежі.

Ще одна влучила в міст через Дністровський лиман, який ворог продовжує нищити з квітня, відколи міст і не функціонує.

Постраждалих немає".

Теми: Одеська областьвійна
Головне сьогодні

Зеленський анонсує звільнення 28 посадовців СБУ

доповненоВенедіктова не погоджується зі своїм відстороненням – джерела

Залужний: Нам вдалося стабілізувати ситуацію, допомогли HIMARS

9 окупантів із ЗАЕС госпіталізовані з пораненнями, є загиблі – мер Енергодару

фотоЕксначальника кримського СБУ відправили під арешт

Зеленський вніс до Ради подання на звільнення Баканова

Усі новини...
Екскомандувач НАТО: Війна в Україні може завершитися за корейським сценарієм
На Херсонщині захисники влучили по двох військових складах окупантів
Росіяни вторглися в Україну з картами 1969-го року - СБУ
Українські бійці розбили ворожу ДРГ під Харковом, командира взяли в полон
Останні новини
22:59
ЗСУ звільнили 1028 населених пунктів, більше 2600 ще окуповані – президент
22:44
Зеленський посилює боротьбу з корегувальниками російського вогню
22:40
ЄС погодився почати перемовини про вступ з Албанією та Північною Македонією
22:35
Зеленський анонсує звільнення 28 посадовців СБУ
22:21
Стали відомі імена чотирьох претендентів на посаду Джонсона
22:21
Економічні новини 18 липня: МВФ погіршує прогнози для економіки, Газпром шукає виправдання газовому шантажу
22:20
Тата вбили на очах у дітей. Як сім'я на Чернігівщині намагалася врятуватися від окупантів
22:18
відеоВиробник Bayrarktar ніколи не продасть їх Росії
22:17
Росія вимагає від Індії оплати нафти в дирхамах ОАЕ – Reuters
21:58
доповненоВенедіктова не погоджується зі своїм відстороненням – джерела
Усі новини...