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Росіяни випустили по Одещині 4 ракети - ОК "Південь"

Валентина РоманенкоПонеділок, 18 липня 2022, 14:00
Росіяни випустили по Одещині 4 ракети - ОК Південь
ілюстративне фото

Оперативне командування "Південь" повідомляє, що в понеділок 18 липня Росія завдала по Одещині ракетного удару.

Джерело: Одеська міськрада з посиланням на ОК "Південь"

Деталі:: За даними військових, об 11.00 у понеділок три літаки Су-35 з акваторії Чорного моря випустили 4 ракети повітряного базування.

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Дослівно: "Одну ракету збито над морем. Дві влучили у об'єкт військової інфраструктури. Триває гасіння пожежі.

Ще одна влучила в міст через Дністровський лиман, який ворог продовжує нищити з квітня, відколи міст і не функціонує.

Постраждалих немає".

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Теми: Одеська областьвійна
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