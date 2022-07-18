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Россияне выпустили по Одесщине 4 ракеты - ОК "Південь"

Валентина РоманенкоПонедельник, 18 июля 2022, 14:00
Россияне выпустили по Одесщине 4 ракеты - ОК Південь
иллюстративное фото

Оперативное командование "Південь" сообщает, что в понедельник 18 июля Россия нанесла по Одесщине ракетный удар.

Источник: Одесский горсовет со ссылкой на ОК "Південь"

Детали: По данным военных, в 11.00 в понедельник три самолетии Су-35 из акватории Черного моря выпустили 4 ракеты воздушного базирования.

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Дословно: "Одна ракета сбита над морем. Две попали в объект военной инфраструктуры. Продолжается тушение пожара.

Еще одна попала в мост через Днестровский лиман, который враг продолжает уничтожать с апреля, когда мост и не функционирует.

Пострадавших нет".

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Темы: Одесская областьвойна
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