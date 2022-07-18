Россияне выпустили по Одесщине 4 ракеты - ОК "Південь"
Понедельник, 18 июля 2022, 14:00
Оперативное командование "Південь" сообщает, что в понедельник 18 июля Россия нанесла по Одесщине ракетный удар.
Источник: Одесский горсовет со ссылкой на ОК "Південь"
Детали: По данным военных, в 11.00 в понедельник три самолетии Су-35 из акватории Черного моря выпустили 4 ракеты воздушного базирования.
Дословно: "Одна ракета сбита над морем. Две попали в объект военной инфраструктуры. Продолжается тушение пожара.
Еще одна попала в мост через Днестровский лиман, который враг продолжает уничтожать с апреля, когда мост и не функционирует.
Пострадавших нет".