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Путін закликав не опускати руки через санкції та шукати інновації в Росії

Олена РощінаПонеділок, 18 липня 2022, 14:57
Путін закликав не опускати руки через санкції та шукати інновації в Росії
Володимир Путін, скриншот

Володимир Путін заявив, що Росія не опустить руки через санкції, а шукатиме "нові рішення" і використовуватиме власні розробки через брак зарубіжних високотехнологічних продуктів.

Джерело: Володимир Путін на засіданні ради зі стратегічного розвитку та національних проєктів

Пряма мова: "Проти нашої країни навмисне використовуються не просто обмеження, а практично повне закриття доступу до зарубіжних високотехнологічних продуктів… Нам намагаються виставляти перепони, щоб стримати розвиток Росії.

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Це величезний виклик для нашої країни, але ми не тільки не збираємося опускати руки, перебувати в розгубленості або, як наші "доброзичливці" пророкують, "відступати на десятиліття тому" – навпаки!

Усвідомлюючи колосальний обсяг труднощів, інтенсивно і грамотно шукатимемо нові рішення, ефективно використовуватимемо вже наявні суверенні технологічні рішення та заділи, розробки вітчизняних інноваційних компаній.

Я розумію, що це складне завдання. Зрозуміло, що ми не можемо відірвано від світу розвиватися. Та так і не буде. У сучасному світі неможливо циркулем обвести та виставити величезний паркан – це неможливо".

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Деталі: Путін дорікнув держкорпорації "Ростех".

"Скромні результати продемонстровані за напрямами, за які відповідальний Ростех. Я знаю, там колеги зараз будуть говорити фінансування не вистачає, ще щось – але я просто констатую сам факт того, що відбувається", – сказав президент РФ.

Теми: ПутінРосіясанкціїтехнології
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