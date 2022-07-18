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Путін закликав не опускати руки через санкції та шукати інновації в Росії

Олена РощінаПонеділок, 18 липня 2022, 14:57
Володимир Путін, скриншот

Володимир Путін заявив, що Росія не опустить руки через санкції, а шукатиме "нові рішення" і використовуватиме власні розробки через брак зарубіжних високотехнологічних продуктів.

Джерело: Володимир Путін на засіданні ради зі стратегічного розвитку та національних проєктів

Пряма мова: "Проти нашої країни навмисне використовуються не просто обмеження, а практично повне закриття доступу до зарубіжних високотехнологічних продуктів… Нам намагаються виставляти перепони, щоб стримати розвиток Росії.

Це величезний виклик для нашої країни, але ми не тільки не збираємося опускати руки, перебувати в розгубленості або, як наші "доброзичливці" пророкують, "відступати на десятиліття тому" – навпаки!

Усвідомлюючи колосальний обсяг труднощів, інтенсивно і грамотно шукатимемо нові рішення, ефективно використовуватимемо вже наявні суверенні технологічні рішення та заділи, розробки вітчизняних інноваційних компаній.

Я розумію, що це складне завдання. Зрозуміло, що ми не можемо відірвано від світу розвиватися. Та так і не буде. У сучасному світі неможливо циркулем обвести та виставити величезний паркан – це неможливо".

Деталі: Путін дорікнув держкорпорації "Ростех".

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"Скромні результати продемонстровані за напрямами, за які відповідальний Ростех. Я знаю, там колеги зараз будуть говорити фінансування не вистачає, ще щось – але я просто констатую сам факт того, що відбувається", – сказав президент РФ.

Теми: ПутінРосіясанкціїтехнології
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