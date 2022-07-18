Путин призвал не опускать руки из-за санкций и искать инновации в России

Владимир Путин заявил, что Россия не опустит руки из-за санкций, а будет искать "новые решения" и использовать собственные разработки из-за нехватки зарубежных высокотехнологичных продуктов.

Источник: Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам

Прямая речь: "Против нашей страны намеренно используются не просто ограничения, а практически полное закрытие доступа к зарубежным высокотехнологичным продуктам… Нам пытаются выставлять преграды, чтобы сдержать развитие России.

Это огромный вызов для нашей страны, но мы не только не собираемся опускать руки, пребывать в растерянности или, как наши "доброжелатели" предрекают, "отступать на десятилетия назад" – наоборот!

Осознавая колоссальный объем трудностей, будем интенсивно и грамотно искать новые решения, эффективно использовать уже имеющиеся суверенные технологические решения и заделы, разработки отечественных инновационных компаний.

Я понимаю, что это сложная задача. Ясно, что мы не можем оторвано от мира развиваться. Но так и не будет. В современном мире невозможно циркулем обвести и выставить огромный забор – это невозможно"

Детали: Путин упрекнул госкорпорацию "Ростех".

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"Скромные результаты продемонстрированы по направлениям, за которые ответственен Ростех. Я знаю там коллеги сейчас будут говорить финансирования не хватает, еще что-то – но я просто констатирую сам факт того, что происходит", – сказал президент РФ.