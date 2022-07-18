Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин призвал не опускать руки из-за санкций и искать инновации в России

Елена РощинаПонедельник, 18 июля 2022, 14:57
Владимир Путин, скриншот

Владимир Путин заявил, что Россия не опустит руки из-за санкций, а будет искать "новые решения" и использовать собственные разработки из-за нехватки зарубежных высокотехнологичных продуктов.

Источник: Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам

Прямая речь: "Против нашей страны намеренно используются не просто ограничения, а практически полное закрытие доступа к зарубежным высокотехнологичным продуктам… Нам пытаются выставлять преграды, чтобы сдержать развитие России.

Это огромный вызов для нашей страны, но мы не только не собираемся опускать руки, пребывать в растерянности или, как наши "доброжелатели" предрекают, "отступать на десятилетия назад" – наоборот! 

Осознавая колоссальный объем трудностей, будем интенсивно и грамотно искать новые решения, эффективно использовать уже имеющиеся суверенные технологические решения и заделы, разработки отечественных инновационных компаний. 

Я понимаю, что это сложная задача. Ясно, что мы не можем оторвано от мира развиваться. Но так и не будет. В современном мире невозможно циркулем обвести и выставить огромный забор – это невозможно"

Детали: Путин упрекнул госкорпорацию "Ростех".

ВИДЕО ДНЯ

"Скромные результаты продемонстрированы по направлениям, за которые ответственен Ростех. Я знаю там коллеги сейчас будут говорить финансирования не хватает, еще что-то – но я просто констатирую сам факт того, что происходит", – сказал президент РФ.

Темы: ПутинРосcиясанкциитехнологии
Главное сегодня

В США прокомментировали отстранение Венедиктовой и отстранение от должности Баканова

фотоЗеленская прибыла в США: встретилась с Блинкеном и выступит перед Конгрессом

Зеленский анонсирует увольнение 28 чиновников СБУ

Залужный: Нам удалось стабилизировать ситуацию, помогли HIMARS

9 оккупантов с ЗАЭС госпитализированы с ранениями, есть погибшие – мэр Энергодара

фотоЭкс-начальника крымского СБУ отправили под арест

Все новости...
Путин
У Эрдогана подтвердили встречу с Путиным в Иране
Посольство РФ угрожает судом газете, опубликовавшей мем о Путине-клоуне с ЛГБТ-флагом
Джонатан Литтель: Путин и его правительство никогда не заботились о людях России. Их это никогда не волновало. Для них это просто слуги
Последние новости
23:51
фотоСумщина: россияне выпустили более 150 мин и снарядов, есть раненые
23:31
В США прокомментировали отстранение Венедиктовой и отстранение от должности Баканова
23:30
СМИ выяснили, кто окажется в новом санкционном списке ЕС
23:14
фотоЗеленская прибыла в США: встретилась с Блинкеном и выступит перед Конгрессом
22:59
Президент сообщил, сколько населенных пунктов пока остается в оккупации
22:44
Зеленский усиливает борьбу с корректировщиками российского огня
22:40
ЕС согласился начать переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией
22:35
Зеленский анонсирует увольнение 28 чиновников СБУ
22:21
Стали известны имена четырех претендентов на должность Джонсона
22:21
Экономические новости 18 июля: МВФ ухудшает прогнозы для экономики, Газпром ищет оправдание газовому шантажу
Все новости...