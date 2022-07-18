Українські бійці розбили ворожу ДРГ під Харковом, командира взяли в полон

Українські розвідники разом з Нацгвардією та теробороною знищили на Харківщині ДРГ морської піхоти Північного флоту ВМФ Росії та взяли в полон одного з командирів.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Telegram

Дослівно: "Розвідувальна група Головного управління розвідки "Кедр" провела спецоперацію в селі Дементіївка Дергачівського району Харківської області. Було виявлено великий підрозділ окупантів, що розміщувався у зруйнованих будівлях. В результаті вогневого ураження 36 окупантів було знищено. Багато росіян отримали поранення різного ступеню тяжкості".

Деталі: Пізніше розвідувальна група разом з теробороною і Нацгвардією змусили ворога відступити, попри його чисельну перевагу. Командир взводу ворожої ДРГ був поранений та взятий у полон.

За інформацією розвідки, ним виявився уродженець Запорізької області 1989 року народження Станіслав Трутнєв. Це військовослужбовець 140 загону спецпризначення боротьби з підводними диверсійними силами та засобами Північного флоту ВМФ Росії (в/ч 69068, Відяєво, Мурманської області). Раніше був відряджений до Сирії. Наразі полонений перебуває в одному з медзакладів України.