Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Українські бійці розбили ворожу ДРГ під Харковом, командира взяли в полон

"Українська правда"Понеділок, 18 липня 2022, 16:03
Полонений російський командир, скриншот з відео Міноборони

Українські розвідники разом з Нацгвардією та теробороною знищили на Харківщині ДРГ морської піхоти Північного флоту ВМФ Росії та взяли в полон одного з командирів. 

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Telegram

Дослівно: "Розвідувальна група Головного управління розвідки "Кедр" провела спецоперацію в селі Дементіївка Дергачівського району Харківської області. Було виявлено великий підрозділ окупантів, що розміщувався у зруйнованих будівлях. В результаті вогневого ураження 36 окупантів було знищено. Багато росіян отримали поранення різного ступеню тяжкості". 

Деталі: Пізніше розвідувальна група разом з теробороною і Нацгвардією змусили ворога відступити, попри його чисельну перевагу. Командир взводу ворожої ДРГ був поранений та взятий у полон. 

За інформацією розвідки, ним виявився уродженець Запорізької області 1989 року народження Станіслав Трутнєв. Це військовослужбовець 140 загону спецпризначення боротьби з підводними диверсійними силами та засобами Північного флоту ВМФ Росії (в/ч 69068, Відяєво, Мурманської області). Раніше був відряджений до Сирії. Наразі полонений перебуває в одному з медзакладів України.

Теми: Харківвійна
Головне сьогодні

У США прокоментували відсторонення Венедіктової та усунення від посади Баканова

фотоЗеленська прибула до США: зустрілася з Блінкеном і виступить перед Конгресом

Зеленський анонсує звільнення 28 посадовців СБУ

Залужний: Нам вдалося стабілізувати ситуацію, допомогли HIMARS

9 окупантів із ЗАЕС госпіталізовані з пораненнями, є загиблі – мер Енергодару

фотоЕксначальника кримського СБУ відправили під арешт

Усі новини...
Харків
Окупанти вдарили по Харкову: пошкодили 2 багатоповерхівки, обійшлося без жертв
Я ще не вилупився, я тільки народжуюся. Як переселенець обростає новою шкірою та речами
Окупанти обстріляли навчальні заклади у Харкові - ОВА
Останні новини
01:00
Росіяни вдарили ракетами по Одещині
00:34
Уряд Джонсона пережив вотум недовіри
23:51
фотоСумщина: росіяни випустили понад 150 мін і снарядів, є поранені
23:31
У США прокоментували відсторонення Венедіктової та усунення від посади Баканова
23:30
ЗМІ з’ясували, хто опиниться в новому санкційному списку ЄС
23:14
фотоЗеленська прибула до США: зустрілася з Блінкеном і виступить перед Конгресом
22:59
Президент повідомив, скільки населених пунктів поки лишається в окупації
22:44
Зеленський посилює боротьбу з корегувальниками російського вогню
22:40
ЄС погодився почати перемовини про вступ з Албанією та Північною Македонією
22:35
Зеленський анонсує звільнення 28 посадовців СБУ
Усі новини...