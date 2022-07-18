Украинские бойцы разбили вражескую ДРГ под Харьковом, командира взяли в плен

Украинские разведчики вместе с Нацгвардией и теробороной уничтожили в Харьковской области ДРГ морской пехоты Северного флота ВМФ России и взяли в плен одного из командиров.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram

Дословно: "Разведывательная группа Главного управления разведки "Кедр" провела спецоперацию в селе Дементиевка Дергачевского района Харьковской области. Было обнаружено большое подразделение оккупантов, которое размещалось в разрушенных зданиях. В результате огневого поражения 36 оккупантов были уничтожены. Многие россияне получили ранения разной степени тяжести".

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Детали: Позже разведывательная группа вместе с теробороной и Нацгвардией заставили врага отступить, несмотря на его численное преимущество. Командир взвода вражеской ДРГ был ранен и взят в плен.

По информации разведки, им оказался уроженец Запорожской области 1989 года рождения Станислав Трутнев. Это военнослужащий 140 отряда спецназначения борьбы с подводными диверсионными силами и средствами Северного флота ВМФ России (в/ч 69068, Видяево, Мурманской области). Ранее был откомандирован в Сирию. В настоящее время пленный находится в одном из медучреждений Украины.