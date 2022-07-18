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Азербайджан постачатиме в ЄС до 20 млрд кубометрів газу на рік: сторони підписали угоду

"Європейська правда"Понеділок, 18 липня 2022, 16:45

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у понеділок підписала в Баку меморандум про стратегічне партнерство в енергетичній галузі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічного партнерства в галузі енергетики містить зобов’язання подвоїти пропускну спроможність Південного газового коридору для постачання щонайменше 20 мільярдів кубометрів газу до ЄС щорічно до 2027 року.

Очікується, що Азербайджан уже зараз збільшить поставки природного газу до ЄС з 8,1 мільярда кубометрів у 2021 році до очікуваних 12 мільярдів кубометрів у 2022 році.

У Меморандумі також зазначено, що ЄС і Азербайджан поділяють прискорений перехід на енергію з відновлюваних джерел та боротьбу зі шкідливими викидами в атмосферу.

Після підписання документа єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон проведе енергетичний діалог міністром енергетики Азербайджану Парвізом Шахбазовим для обговорення практичної реалізації згаданих кроків.

Крім того, 19 липня в Брюсселі збереться Рада співробітництва ЄС-Азербайджан, щоб розглянути загальні питання двосторонніх відносин і обговорити потенційні сфери взаємного інтересу для співпраці в майбутньому.

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Раніше стало відомо про завершення будівництва інтерконектора Греція-Болгарія. Він дозволяє транспортувати азербайджанський природний газ до Болгарії, а звідти – до решти Європи.

Занепокоєння щодо подальших скорочень поставок російського газу посилилися після початку планового ремонту газопроводу "Північний потік", яким газ надходить до Німеччини.

Теми: АзербайджанЄСгаз
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