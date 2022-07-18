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Азербайджан будет поставлять в ЕС до 20 млрд кубометров газа в год: стороны подписали соглашение

"Европейская правда"Понедельник, 18 июля 2022, 16:45

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в понедельник подписала в Баку меморандум о стратегическом партнерстве в энергетической отрасли с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области энергетики содержит обязательство удвоить пропускную способность Южного газового коридора для поставки не менее 20 миллиардов кубометров газа в ЕС ежегодно до 2027 года.

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Ожидается, что Азербайджан уже сейчас увеличит поставки природного газа в ЕС с 8,1 млрд кубометров в 2021 году до ожидаемых 12 млрд кубометров в 2022 году.

В Меморандуме также говорится, что ЕС и Азербайджан разделяют ускоренный переход на энергию из возобновляемых источников и борьбу с вредными выбросами в атмосферу.

После подписания документа еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон проведет энергетический диалог министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым для обсуждения практической реализации упомянутых шагов.

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Кроме того, 19 июля в Брюсселе соберется Совет по сотрудничеству ЕС-Азербайджан, чтобы рассмотреть общие вопросы двусторонних отношений и обсудить потенциальные сферы взаимного интереса для сотрудничества в будущем.

Ранее стало известно о завершении строительства интерконнектора Греция-Болгария. Он позволяет транспортировать азербайджанский природный газ в Болгарию, а оттуда – в остальную Европу.

Беспокойство по поводу дальнейших сокращений поставок российского газа усилились после начала планового ремонта газопровода "Северный поток", которым газ поступает в Германию.

Темы: АзербайджанЕСгаз
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