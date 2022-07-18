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Зеленський переговорив з президентом Бразилії

Євген КізіловПонеділок, 18 липня 2022, 17:21
Зеленський переговорив з президентом Бразилії
Жаїр Болсонару, фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський провів розмову зі своїм колегою з Бразилії Жаїром Болсонару.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова: "Поінформував про ситуацію на фронті. Обговорили важливість відновлення експорту українського зерна для запобігання провокованій Росією глобальній продовольчій кризі. Закликаю всіх партнерів долучатися до санкцій проти агресора".

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Нагадаємо: Бразилія разом із Росією входять до так званої групи країн БРІКС (Росія, Бразилія, Індія, Китай і Південно-Африканська Республіка), які є найбільшими у світі за площею та населенням серед країн, що розвиваються.

Теми: БразиліяЗеленський
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