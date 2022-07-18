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Зеленский переговорил с президентом Бразилии

Евгений КизиловПонедельник, 18 июля 2022, 17:21
Жаир Болсонару, фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский провел разговор со своим коллегой из Бразилии Жаиром Болсонару.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь: "Проинформировал о ситуации на фронте. Обсудили важность возобновления экспорта украинского зерна для предотвращения спровоцированного Россией глобального продовольственного кризиса. Призываю всех партнеров присоединяться к санкциям против агрессора".

Напомним: Бразилия вместе с Россией входят в так называемую группу стран БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика), которые являются крупнейшими в мире по площади и населению среди развивающихся стран.

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Темы: БразилияЗеленский
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