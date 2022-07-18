Зеленский переговорил с президентом Бразилии

Президент Владимир Зеленский провел разговор со своим коллегой из Бразилии Жаиром Болсонару.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь: "Проинформировал о ситуации на фронте. Обсудили важность возобновления экспорта украинского зерна для предотвращения спровоцированного Россией глобального продовольственного кризиса. Призываю всех партнеров присоединяться к санкциям против агрессора".

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Провел разговор с Президентом Бразилии @jairbolsonaro. Проинформировал о ситуации на фронте. Обсудили важность возобновления экспорта 🇺🇦 зерна для предотвращения провоцированного Россией глобального продовольственного кризиса. Призываю всех партнеров присоединяться к санкциям против агрессора. — Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) July 18, 2022</blockte https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8">

Напомним: Бразилия вместе с Россией входят в так называемую группу стран БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика), которые являются крупнейшими в мире по площади и населению среди развивающихся стран.