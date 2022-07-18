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Рада планує заборонити географічні назви, пов'язані з Росією

"Українська правда"Понеділок, 18 липня 2022, 17:23
Рада планує заборонити географічні назви, пов'язані з Росією

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який забороняє надавати географічним об'єктам назви, пов'язані з Росією та її діячами.

Джерело: сайт Верховної Ради України

Деталі: Законопроєкт №7253 "Про внесення змін до Закону України "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України" у понеділок, 18 липня, підтримали 253 народні депутати.

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Проєкт закону пропонує заборонити надавати географічним об’єктам назви, що символізують, звеличують Росію або її пам’ятні місця, дати, події, діячів, які здійснювали агресію проти України (чи іншої країни), а також тоталітарну політику та практику, пов’язану з переслідуванням за критику тоталітарного радянського та російського режимів, у тому числі українців на тимчасово окупованих територіях. 

В пояснювальній записці йдеться, що ухвалення закону має забезпечити зменшення впливу РФ на внутрішню політику України та світогляд українців, створити передумови для унеможливлення російської пропагандистської діяльності  та прискорити дерадянізацію.

Теми: Верховна Рада
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