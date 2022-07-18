Рада планує заборонити географічні назви, пов'язані з Росією

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який забороняє надавати географічним об'єктам назви, пов'язані з Росією та її діячами.

Джерело: сайт Верховної Ради України

Деталі: Законопроєкт №7253 "Про внесення змін до Закону України "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України" у понеділок, 18 липня, підтримали 253 народні депутати.

Проєкт закону пропонує заборонити надавати географічним об’єктам назви, що символізують, звеличують Росію або її пам’ятні місця, дати, події, діячів, які здійснювали агресію проти України (чи іншої країни), а також тоталітарну політику та практику, пов’язану з переслідуванням за критику тоталітарного радянського та російського режимів, у тому числі українців на тимчасово окупованих територіях.

В пояснювальній записці йдеться, що ухвалення закону має забезпечити зменшення впливу РФ на внутрішню політику України та світогляд українців, створити передумови для унеможливлення російської пропагандистської діяльності та прискорити дерадянізацію.