Рада планирует запретить географические названия, связанные с Россией

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, запрещающий давать географическим объектам названия, связанные с Россией и ее деятелями.

Источник: сайт Верховной Рады Украины

Детали: Законопроект №7253 "О внесении изменений в Закон Украины "О географических названиях" по деколонизации топонимии и упорядочению использования географических названий в населенных пунктах Украины" в понедельник, 18 июля, поддержали 253 народных депутата.

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Проект закона предлагает запретить давать географическим объектам названия, которые символизируют, превозносят Россию или ее памятные места, даты, события, деятелей, совершавших агрессию против Украины (или любой другой страны), а также тоталитарную политику и практику, связанную с преследованием за критику тоталитарного, советского и российского режимов, в том числе украинцев на временно оккупированных территориях.