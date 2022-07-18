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Рада планирует запретить географические названия, связанные с Россией

"Украинская правда"Понедельник, 18 июля 2022, 17:23

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, запрещающий давать географическим объектам названия, связанные с Россией и ее деятелями.

Источник: сайт Верховной Рады Украины

Детали: Законопроект №7253 "О внесении изменений в Закон Украины "О географических названиях" по деколонизации топонимии и упорядочению использования географических названий в населенных пунктах Украины" в понедельник, 18 июля, поддержали 253 народных депутата.

Проект закона предлагает запретить давать географическим объектам названия, которые символизируют, превозносят Россию или ее памятные места, даты, события, деятелей, совершавших агрессию против Украины (или любой другой страны), а также тоталитарную политику и практику, связанную с преследованием за критику тоталитарного, советского и российского режимов, в том числе украинцев на временно оккупированных территориях.

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Темы: Верховная Рада
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