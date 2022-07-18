Трасс єдина з претендентів на посаду Джонсона зустрілася б із Путіним на G20

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс виявилася єдиною з претендентів на посаду лідера Консервативної партії, хто висловив бажання зустрітися з Владіміром Путіним на саміті "Групи двадцяти".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Під час другого туру дебатів між претендентами на посаду лідера консерваторів їх спитали, чи сіли б вони за один стіл з президентом РФ Владіміром Путіним на саміті G20, якби вони перемогли на виборах і стали прем’єр-міністром Британії.

Реклама:

"Гадаю, дуже важливо, щоб голоси вільного світу протистояли Владіміру Путіну. Я була готова протистояти Сєргєю Лаврову, готова прямо сказати Путіну перед усіма країнами, які ще не визначилися - як-от Індією, Індонезією. Тож я б пішла туди й викрила Путіна", – сказала Трасс.

Решта кандидатів висловилися за бойкот Путіна. Так, Пенні Мордонт сказала: "Ні, не за нинішніх умов", Том Тугенхат – "ні, і я показував це, і коли боровся за нашу країну на полі бою, і в політиці. Сідати за один стіл з Путіним зараз неправильно".

Кемі Баденох вважає, що " іншим, хто сидів з Путіним, це не допомогло, тож я не буду гаяти час". А Ріші Сунак нагадав, що "вже бойкотував зустріч G20, коли там були росіяни", і в майбутньому вчинив би так само.

Як повідомлялося, деякі країни можуть відмовитися від участі в саміті, якщо на нього приїде Путін. Разом з тим на цей саміт запросили і президента України Володимира Зеленського

ВІДЕО ДНЯ

Раніше прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що особиста участь президента РФ Владіміра Путіна у саміті "Великої двадцятки" виключена.

Детальніше про те, хто може стати наступником Джонсона і чи вплине зміна прем'єра на підтримку України, читайте в статті: Після Джонсона: хто стане новим прем'єром Великої Британії.