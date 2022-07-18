Трасс единственная из претендентов на должность Джонсона встретилась бы с Путиным на G20

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс оказалась единственным из претендентов на пост лидера Консервативной партии, кто выразил желание встретиться с Владимиром Путиным на саммите "Группы двадцати".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Во время второго тура дебатов между претендентами на пост лидера консерваторов их спросили, сели бы они за один стол с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20, если бы победили на выборах и стали премьер-министром Британии.

"Думаю, очень важно, чтобы голоса свободного мира противостояли Владимиру Путину. Я была готова противостоять Сергею Лаврову, готова прямо сказать Путину перед всеми еще не определившимися странами - к примеру, Индией, Индонезией. Поэтому я бы пошла туда и разоблачила Путина" , – сказала Трасс.

Остальные кандидаты высказались за бойкот Путина. Да, Пенни Мордонт сказала: "Нет, не при нынешних условиях", Том Тугенхат – "нет, и я показывал это, и когда боролся за нашу страну на поле боя, и в политике. Садиться за один стол с Путиным сейчас неправильно".

Кэми Баденох считает, что "другим, кто сидел с Путиным, это не помогло, поэтому я не буду терять время". А Риши Сунак напомнил, что "уже бойкотировал встречу G20, когда там были россияне", и в будущем поступил бы так же.

Как сообщалось, некоторые страны могут отказаться от участия в саммите, если на него приедет Путин. Вместе с тем, на этот саммит пригласили и президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что непосредственное участие президента РФ Владимира Путина в саммите "Большой двадцатки" исключено.

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Некоторые страны могут отказаться от участия в саммите, если на него приедет Путин. Вместе с тем на этот саммит пригласили и президента Украины Владимира Зеленского.

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