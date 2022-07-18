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Стала відома дата засідання Ради асоціації Україна-ЄС

"Європейська правда"Понеділок, 18 липня 2022, 19:41

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель у понеділок заявив, що засідання Ради асоціації Україна-ЄС відбудеться 5 вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми будемо підтримувати виконання Україною порядку денного реформ її європейської перспективи після того, як Україні було надано статус кандидата. Ми проведемо Раду асоціації 5 вересня, після літніх канікул", – заявив Боррель на пресконференції після засідання глав МЗС країн ЄС.

Він додав, що ЄС працює над тим, щоб на Раді асоціації Україна-ЄС відбувся подальший рух України в європейському напрямку за допомогою виконання необхідних реформ.

Рада асоціації Україна-ЄС функціонує відповідно до Угоди про асоціацію і здійснює контроль і моніторинг застосування і виконання Угоди та періодично переглядає функціонування Угоди у світлі її цілей.

Рада асоціації складається з членів уряду України та членів Ради ЄС та Європейської комісії. Делегацію України на засіданнях очолює прем’єр-міністр, делегацію ЄС –  високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики.

Останнє, восьме засідання Ради асоціації Україна-ЄС відбулося у лютому 2021 року. Наступне мало відбутися у квітні 2022-го, але через повномасштабне вторгнення України воно так і не відбулося.

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Як повідомлялося, віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина наголошує, що міністерства мають завершити підготовку всіх нормативно-правових актів на виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС до 9 серпня.

Теми: ЄСУкраїнаєвроінтеграція
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