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Стала известна дата заседания Совета ассоциации Украина-ЕС

"Европейская правда"Понедельник, 18 июля 2022, 19:41

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в понедельник заявил, что заседание Совета ассоциации Украина-ЕС состоится 5 сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы будем поддерживать выполнение Украиной повестки дня реформ ее европейской перспективы после того, как Украине был предоставлен статус кандидата. Мы проведем Совет ассоциации 5 сентября, после летних каникул", – заявил Боррель на пресс-конференции после заседания глав МИД стран ЕС.

Он добавил, что ЕС работает над тем, чтобы на Совете ассоциации Украина-ЕС состоялось дальнейшее движение Украины в европейском направлении посредством выполнения необходимых реформ.

Совет ассоциации Украина-ЕС функционирует в соответствии с Соглашением об ассоциации и осуществляет контроль и мониторинг применения и выполнения Соглашения и периодически пересматривает функционирование Соглашения в свете его целей.

Совет ассоциации состоит из членов правительства Украины и членов Совета ЕС и Европейской комиссии. Делегацию Украины на заседаниях возглавляет премьер-министр, делегацию ЕС – высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Последнее восьмое заседание Совета ассоциации Украина-ЕС состоялось в феврале 2021 года. Следующее должно было состояться в апреле 2022-го, но из-за полномасштабного вторжения Украины оно так и не произошло.

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Как сообщалось, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина отмечает, что министерства должны завершить подготовку всех нормативно-правовых актов на выполнение Соглашения об ассоциации Украина-ЕС до 9 августа.

Темы: ЕСУкраинаевроинтеграция
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