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Трампу загрожує суд через штурм Капітолія його прихильниками – ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 18 липня 2022, 19:56

Комітет Палати представників, який розслідує штурм Капітолія 6 січня 2021 року, планує цього тижня передати міністерству юстиції США матеріали, які доводять пряму причетність до тих подій Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Axios.

Комітет уже понад рік розслідує обставини подій 6 січня й намагається довести, що 45-ий президент США був причетний до заохочення нападу на Капітолій.

Під час восьмого слухання, яке заплановане у четвер і може стати останнім цього літа, мають бути представлені докази, що Трамп навмисне саботував свої обов’язки верховного головнокомандувача і не зупинив штурм та, можливо, навіть його заохочував.

Також комітет намагатиметься довести, що Трамп хотів переглянути результати президентських виборів 2020 року "всіма можливими способами".

Як зазначає AP, міністерство юстиції США нещодавно розширило розслідування подій 6 січня, включивши до нього деяких соратників 45-го президента. Але поки вони не говорили, чи будуть висувати обвинувачення проти самого Трампа.

Очікується, що комітет Палати представників оприлюднить фінальний звіт щодо розслідування подій штурму Капітолія вже цієї осені – напередодні проміжних виборів до Конгресу, коли переобиратимуть усіх членів нижньої палати й третину сенаторів.

Як відомо, 6 січня тисячі прихильників Дональда Трампа увірвалися в будівлю Капітолія, де в цей час затверджували результати виборів президента США. Як наслідок, загинули п'ятеро людей включно з поліцейським, а проти сотень були порушені кримінальні справи.

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Теми: ТрампСШАсуд
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