Трампу загрожує суд через штурм Капітолія його прихильниками – ЗМІ

Комітет Палати представників, який розслідує штурм Капітолія 6 січня 2021 року, планує цього тижня передати міністерству юстиції США матеріали, які доводять пряму причетність до тих подій Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Axios.

Комітет уже понад рік розслідує обставини подій 6 січня й намагається довести, що 45-ий президент США був причетний до заохочення нападу на Капітолій.

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Під час восьмого слухання, яке заплановане у четвер і може стати останнім цього літа, мають бути представлені докази, що Трамп навмисне саботував свої обов’язки верховного головнокомандувача і не зупинив штурм та, можливо, навіть його заохочував.

Також комітет намагатиметься довести, що Трамп хотів переглянути результати президентських виборів 2020 року "всіма можливими способами".

Як зазначає AP , міністерство юстиції США нещодавно розширило розслідування подій 6 січня, включивши до нього деяких соратників 45-го президента. Але поки вони не говорили, чи будуть висувати обвинувачення проти самого Трампа.

Очікується, що комітет Палати представників оприлюднить фінальний звіт щодо розслідування подій штурму Капітолія вже цієї осені – напередодні проміжних виборів до Конгресу, коли переобиратимуть усіх членів нижньої палати й третину сенаторів.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, 6 січня тисячі прихильників Дональда Трампа увірвалися в будівлю Капітолія, де в цей час затверджували результати виборів президента США. Як наслідок, загинули п'ятеро людей включно з поліцейським, а проти сотень були порушені кримінальні справи.

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