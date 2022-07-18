Трампу грозит суд из-за штурма Капитолия его сторонниками – СМИ

Комитет Палаты представителей, расследующий штурм Капитолия 6 января 2021 года, планирует на этой неделе передать министерству юстиции США материалы, доказывающие прямую причастность к событиям Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Axios.

Комитет уже более года расследует обстоятельства событий 6 января и пытается доказать, что 45 президент США был причастен к поощрению нападения на Капитолий.

Во время восьмого слушания, которое запланировано в четверг и может стать последним этим летом, должны быть представлены доказательства, что Трамп умышленно саботировал свои обязанности верховного главнокомандующего и не остановил штурм и, возможно, даже поощрял его.

Также комитет попытается доказать, что Трамп хотел пересмотреть результаты президентских выборов 2020 года "всеми возможными способами".

Как отмечает AP , министерство юстиции США недавно расширило расследование событий 6 января, включив в него некоторых соратников 45 президента. Но пока они не говорили, будут ли предъявлять обвинения против самого Трампа.

Ожидается, что комитет Палаты представителей обнародует финальный отчет по расследованию событий штурма Капитолия уже этой осенью – накануне промежуточных выборов в Конгресс, когда будут переизбираться все члены нижней палаты и треть сенаторов.

Как известно, 6 января тысячи поклонников Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия, где в это время утверждали результаты выборов президента США. Как следствие, погибли пять человек, включая полицейских, а против сотен были возбуждены уголовные дела.

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