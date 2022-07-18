Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Боррель: Європейські суспільства не можуть дозволити собі втому від війни

"Європейська правда"Понеділок, 18 липня 2022, 21:04

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що європейські суспільства не можуть дозволити собі втомитися від війни, бо саме на це розраховує Путін.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав на пресконференції після засідання Ради ЄС.

"Я впевнений, що Путін розраховує на демократичну втому. Я в цьому переконаний. Він вважає, що демократії слабкі, новини перекриваються іншими новинами… Але ні. Європейські суспільства не можуть дозволити собі втому" - сказав він.

Реклама:

За словами Борреля, уряди держав-членів повинні продовжувати дотримуватися рішень, які вони прийняли, маючи на увазі вже запроваджені санкції.

"Вони прийняли рішення запровадити обмежувальні заходи проти російської економіки і вони повинні їх виконувати. І вони повинні підтримувати тиск на економіку Росії, усвідомлюючи, що чудесного врегулювання не станеться. Але ми повинні робити це так же, які і продовжувати надавати військову підтримку" - заявив Боррель.

За кілька днів до зустрічі міністрів закордонних справ прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував санкційну політику ЄС. "Спочатку я думав, що ми просто вистрілили собі в ногу, але тепер ясно, що європейська економіка вистрілила собі в легені, і вона задихається", - сказав Орбан.

ВІДЕО ДНЯ

Проте Боррель відкинув такі звинувачення та звинуватив критиків у роботі з неправдивою інформацією. Він навів приклад таких повідомлень, зокрема, що нафтове ембарго спричинило зростання цін на нафту. Ціна на нафту впала після ухвалення ембарго і зараз знаходиться на тому ж рівні, що й до початку російської війни проти України, зазначив головний дипломат ЄС.

Як повідомлялося, міністри закордонних справ країн Європейського Союзу в понеділок узгодили новий санкційний пакет проти Росії – там немає додаткових заборон щодо постачання енергоносіїв.

Теми: війнаЄСУкраїнаЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
війна
В ООН "майже підтвердили" приїзд Зеленського на засідання Ради безпеки у вересні
Зеленський говорив із правоохоронцями про тих, хто послаблює Україну зсередини
УП отримала відео ураження Іл-76 на аеродромі у Пскові
Останні новини
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
Усі новини...
Реклама: