Боррель: Європейські суспільства не можуть дозволити собі втому від війни

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що європейські суспільства не можуть дозволити собі втомитися від війни, бо саме на це розраховує Путін.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав на пресконференції після засідання Ради ЄС.

"Я впевнений, що Путін розраховує на демократичну втому. Я в цьому переконаний. Він вважає, що демократії слабкі, новини перекриваються іншими новинами… Але ні. Європейські суспільства не можуть дозволити собі втому" - сказав він.

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За словами Борреля, уряди держав-членів повинні продовжувати дотримуватися рішень, які вони прийняли, маючи на увазі вже запроваджені санкції.

"Вони прийняли рішення запровадити обмежувальні заходи проти російської економіки і вони повинні їх виконувати. І вони повинні підтримувати тиск на економіку Росії, усвідомлюючи, що чудесного врегулювання не станеться. Але ми повинні робити це так же, які і продовжувати надавати військову підтримку" - заявив Боррель.

За кілька днів до зустрічі міністрів закордонних справ прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував санкційну політику ЄС. "Спочатку я думав, що ми просто вистрілили собі в ногу, але тепер ясно, що європейська економіка вистрілила собі в легені, і вона задихається", - сказав Орбан.

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Проте Боррель відкинув такі звинувачення та звинуватив критиків у роботі з неправдивою інформацією. Він навів приклад таких повідомлень, зокрема, що нафтове ембарго спричинило зростання цін на нафту. Ціна на нафту впала після ухвалення ембарго і зараз знаходиться на тому ж рівні, що й до початку російської війни проти України, зазначив головний дипломат ЄС.

Як повідомлялося, міністри закордонних справ країн Європейського Союзу в понеділок узгодили новий санкційний пакет проти Росії – там немає додаткових заборон щодо постачання енергоносіїв.