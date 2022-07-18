Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Боррель: Европейцы не могут позволить себе усталость от войны

"Европейская правда"Понедельник, 18 июля 2022, 21:04

Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что европейские общества не могут позволить себе устать от войны, потому что именно на это рассчитывает Путин.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал на пресс-конференции после заседания Совета ЕС.

"Я уверен, что Путин рассчитывает на демократическую усталость. Я в этом уверен. Он считает, что демократии слабы, новости перекрываются другими новостями… Но нет. Европейские общества не могут позволить себе усталость", - сказал он.

Реклама:

По словам Борреля, правительства государств-членов должны продолжать придерживаться решений, которые они приняли, имея в виду уже введенные санкции.

"Они приняли решение ввести ограничительные меры против российской экономики, и они должны их выполнять. И они должны поддерживать давление на экономику России, осознавая, что чудесного урегулирования не произойдет. Но мы должны делать это так же, как и продолжать оказывать военную поддержку" - заявил Боррель.

За несколько дней до встречи министров иностранных дел премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг критике санкционную политику ЕС. "Сначала я думал, что мы просто выстрелили себе в ногу, но теперь ясно, что европейская экономика выстрелила в легкие, и она задыхается", - сказал Орбан.

ВИДЕО ДНЯ

Однако Боррель отверг такие обвинения и обвинил критиков в работе с ложной информацией. Он привел пример таких сообщений, в частности, что нефтяное эмбарго повлекло за собой рост цен на нефть. Цена на нефть упала после принятия эмбарго и сейчас находится на том же уровне, что и до начала российской войны против Украины, отметил главный дипломат ЕС.

Как сообщалось, министры иностранных дел стран Европейского Союза в понедельник согласовали новый санкционный пакет против России – там нет дополнительных запретов на поставку энергоносителей.

Темы: войнаЕСУкраинаЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
война
ВСУ прорвали передний край обороны РФ в Запорожской области – разведка Эстонии
В ГУР определили список российских объектов, которые подлежат уничтожению
Вызовы для Умерова, фланговые риски для наступления и "приветы" Эрдогану от Путина - главное о войне за неделю
Последние новости
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
Все новости...
Реклама: