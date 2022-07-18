Боррель: Европейцы не могут позволить себе усталость от войны

Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что европейские общества не могут позволить себе устать от войны, потому что именно на это рассчитывает Путин.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал на пресс-конференции после заседания Совета ЕС.

"Я уверен, что Путин рассчитывает на демократическую усталость. Я в этом уверен. Он считает, что демократии слабы, новости перекрываются другими новостями… Но нет. Европейские общества не могут позволить себе усталость", - сказал он.

По словам Борреля, правительства государств-членов должны продолжать придерживаться решений, которые они приняли, имея в виду уже введенные санкции.

"Они приняли решение ввести ограничительные меры против российской экономики, и они должны их выполнять. И они должны поддерживать давление на экономику России, осознавая, что чудесного урегулирования не произойдет. Но мы должны делать это так же, как и продолжать оказывать военную поддержку" - заявил Боррель.

За несколько дней до встречи министров иностранных дел премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг критике санкционную политику ЕС. "Сначала я думал, что мы просто выстрелили себе в ногу, но теперь ясно, что европейская экономика выстрелила в легкие, и она задыхается", - сказал Орбан.

Однако Боррель отверг такие обвинения и обвинил критиков в работе с ложной информацией. Он привел пример таких сообщений, в частности, что нефтяное эмбарго повлекло за собой рост цен на нефть. Цена на нефть упала после принятия эмбарго и сейчас находится на том же уровне, что и до начала российской войны против Украины, отметил главный дипломат ЕС.

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Как сообщалось, министры иностранных дел стран Европейского Союза в понедельник согласовали новый санкционный пакет против России – там нет дополнительных запретов на поставку энергоносителей.