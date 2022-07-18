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Залужний: Нам вдалося стабілізувати ситуацію, допомогли HIMARS

Катерина ТищенкоПонеділок, 18 липня 2022, 21:32
Залужний: Нам вдалося стабілізувати ситуацію, допомогли HIMARS
ВАЛЕРІЙ ЗАЛУЖНИЙ. ФОТО DETECTOR.MEDIA

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у розмові з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі заявив, що Україні вдалося стабілізувати ситуацію на полі бою.

Джерело: Залужний у Telegram

Дослівно: "Нам вдалося стабілізувати ситуацію. Вона складна, напружена, але повністю контрольована.

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Важливим чинником, що сприяв утриманню нами оборонних рубежів і позицій, є вчасне прибуття М142 HIMARS, які завдають прицільних ударів по ворожим пунктам управління, складам зберігання боєприпасів та палива".

Деталі: Залужний зазначив, що традиційно поінформував свого американського колегу про оперативну обстановку.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що напередодні засідання контактної групи з питань оборони України вони з Міллі синхронізували запити української сторони.

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Теми: ЗалужнийвійнаСША
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