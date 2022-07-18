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Залужный: Нам удалось стабилизировать ситуацию, помогли HIMARS

Катерина ТищенкоПонедельник, 18 июля 2022, 21:32
Валерий Залужный, фото DETECTOR.MEDIA

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в разговоре с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли заявил, что Украине удалось стабилизировать ситуацию на поле боя.

Источник: Залужный в Telegram

Дословно: "Нам удалось стабилизировать ситуацию. Она сложная, напряженная, но полностью контролируемая.

Важным фактором, способствующим удержанию нами оборонных рубежей и позиций, является своевременное прибытие М142 HIMARS, наносящих прицельные удары по вражеским пунктам управления, складам хранения боеприпасов и топлива".

Детали: Залужный отметил, что традиционно проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что накануне заседания контактной группы по обороне Украины они с Милли синхронизировали запросы украинской стороны.

Темы: ЗалужныйвойнаСША
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