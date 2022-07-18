Стали відомі імена чотирьох претендентів на посаду Джонсона

За результатами третього туру голосування за майбутнього лідера Консервативної партії Великої Британії в понеділок участь у виборах братимуть четверо кандидатів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За словами глави процедурного Комітету 1922 року сера Грема Бреді, було віддано 387 голосів депутатів Консервативної партії із 388 можливих.

За результатами голосування до наступного туру виборів пройшли:

колишній міністр із питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох (58 голосів);

молодша міністерка з торговельної політики Пенні Мордонт (82);

(82); колишній міністр фінансів Ріші Сунак (115);

міністерка закордонних справ Ліз Трасс (71).

Натомість голова спецкомітету із закордонних справ Палати громад Том Тугендат набрав найменшу кількість голосів – 31 – і вибуває з перегонів.

У вівторок о 17:00 відбудеться четвертий тур голосування. У середу відбудеться останній тур голосування депутатів, у ході якого буде обрано двох фіналістів.

У четвер британський парламент іде на канікули. За цей час члени Консервативної партії по всій країні голосуватимуть поштою, щоб обрати нового лідера. Результат буде оголошено 5 вересня.

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