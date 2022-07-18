Стали відомі імена чотирьох претендентів на посаду Джонсона

За результатами третього туру голосування за майбутнього лідера Консервативної партії Великої Британії в понеділок участь у виборах братимуть четверо кандидатів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За словами глави процедурного Комітету 1922 року сера Грема Бреді, було віддано 387 голосів депутатів Консервативної партії із 388 можливих.

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За результатами голосування до наступного туру виборів пройшли:

колишній міністр із питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох (58 голосів);

молодша міністерка з торговельної політики Пенні Мордонт (82);

(82); колишній міністр фінансів Ріші Сунак (115);

міністерка закордонних справ Ліз Трасс (71).

Натомість голова спецкомітету із закордонних справ Палати громад Том Тугендат набрав найменшу кількість голосів – 31 – і вибуває з перегонів.

У вівторок о 17:00 відбудеться четвертий тур голосування. У середу відбудеться останній тур голосування депутатів, у ході якого буде обрано двох фіналістів.

У четвер британський парламент іде на канікули. За цей час члени Консервативної партії по всій країні голосуватимуть поштою, щоб обрати нового лідера. Результат буде оголошено 5 вересня.

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