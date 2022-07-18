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Стали відомі імена чотирьох претендентів на посаду Джонсона

"Європейська правда"Понеділок, 18 липня 2022, 22:21

За результатами третього туру голосування за майбутнього лідера Консервативної партії Великої Британії в понеділок участь у виборах братимуть четверо кандидатів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За словами глави процедурного Комітету 1922 року сера Грема Бреді, було віддано 387 голосів депутатів Консервативної партії із 388 можливих.

За результатами голосування до наступного туру виборів пройшли:

  • колишній міністр із питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох (58 голосів);
  • молодша міністерка з торговельної політики Пенні Мордонт (82);
  • колишній міністр фінансів Ріші Сунак (115);
  • міністерка закордонних справ Ліз Трасс (71).

Натомість голова спецкомітету із закордонних справ Палати громад Том Тугендат набрав найменшу кількість голосів – 31 – і вибуває з перегонів.

У вівторок о 17:00 відбудеться четвертий тур голосування. У середу відбудеться останній тур голосування депутатів, у ході якого буде обрано двох фіналістів.

У четвер британський парламент іде на канікули. За цей час члени Консервативної партії по всій країні голосуватимуть поштою, щоб обрати нового лідера. Результат буде оголошено 5 вересня.

Детальніше про те, хто може стати наступником Джонсона і чи вплине зміна прем'єра на підтримку України, читайте в статті: Після Джонсона: хто стане новим прем'єром Великої Британії.

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Дивіться також відео ЄвроПравди: Відставка Бориса Джонсона: наслідки для України. Хто його замінить? Що це змінить?, а також читайте: Борис до жовтня: що змінить для України та чому станеться відставка прем'єра Джонсона.

Теми: Борис ДжонсонВелика Британіявибори
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