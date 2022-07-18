Стали известны имена четырех претендентов на должность Джонсона

По результатам третьего тура голосования за будущего лидера Консервативной партии Великобритании в понедельник участие в выборах будут принимать четверо кандидатов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По словам главы процедурного Комитета 1922 года сэра Грема Брэди, было отдано 387 голосов депутатов Консервативной партии из 388 возможных.

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По результатам голосования в следующий тур выборов прошли:

бывший министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кэми Баденох (58 голосов);

младшая министр по торговой политике Пенни Мордонт (82);

бывший министр финансов Риши Сунак (115);

министр иностранных дел Лиз Трасс (71).

Председатель спецкомитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендат набрал наименьшее количество голосов – 31 – и выбывает из гонки.

Во вторник в 17:00 состоится четвертый тур голосования. В среду состоится последний тур голосования депутатов, в ходе которого будут выбраны два финалиста.

В четверг британский парламент уходит на каникулы. За это время члены Консервативной партии по всей стране будут голосовать почтой, чтобы выбрать нового лидера. Результат будет объявлен 5 сентября.

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