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Стали известны имена четырех претендентов на должность Джонсона

"Европейская правда"Понедельник, 18 июля 2022, 22:21

По результатам третьего тура голосования за будущего лидера Консервативной партии Великобритании в понедельник участие в выборах будут принимать четверо кандидатов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По словам главы процедурного Комитета 1922 года сэра Грема Брэди, было отдано 387 голосов депутатов Консервативной партии из 388 возможных.

По результатам голосования в следующий тур выборов прошли:

  • бывший министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кэми Баденох (58 голосов);
  • младшая министр по торговой политике Пенни Мордонт (82);
  • бывший министр финансов Риши Сунак (115);
  • министр иностранных дел Лиз Трасс (71).

Председатель спецкомитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендат набрал наименьшее количество голосов – 31 – и выбывает из гонки.

Во вторник в 17:00 состоится четвертый тур голосования. В среду состоится последний тур голосования депутатов, в ходе которого будут выбраны два финалиста.

В четверг британский парламент уходит на каникулы. За это время члены Консервативной партии по всей стране будут голосовать почтой, чтобы выбрать нового лидера. Результат будет объявлен 5 сентября.

Подробнее о том, кто может стать преемником Джонсона и повлияет ли смена премьера на поддержку Украины, читайте в статье: После Джонсона: кто станет новым премьером Великобритании.

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Смотрите также видео ЕвроПравды: Отставка Бориса Джонсона: последствия для Украины. Кто его заменит? Что это изменит?, а также читайте: Борис до октября: что изменит для Украины и почему произойдет отставка премьера Джонсона.

Темы: Борис ДжонсонВеликобританиявиборы
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