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Президент сообщил, сколько населенных пунктов пока остается в оккупации

Катерина ТищенкоПонедельник, 18 июля 2022, 22:59
Президент сообщил, сколько населенных пунктов пока остается в оккупации
Владимир Зеленский, фото ОП

На сегодняшний день Вооруженные силы Украины освободили 1028 населенных пунктов, еще 2621 остаются оккупированными.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "По состоянию на сегодняшний день удалось освободить от оккупантов 1028 населенных пунктов. Еще 2621 пока под контролем захватчиков".

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Детали: Зеленский подчеркнул, что ВСУ смогли нанести оккупантам "существенные логистические потери".

"Российской армии все сложнее удерживать позиции на захваченной территории. Шаг за шагом мы продвигаемся, ломаем поставки для оккупантов, выявляем и обезвреживаем коллаборантов", - сказал он.

В то же время, президент напомнил, что Россия держит большинство жителей оккупированных территорий в информационном вакууме и распространяет ложь об Украине, поэтому призвал жителей свободных территорий доносить правду до людей в оккупации.

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Прямая речь: "Я прошу вас всех, кто имеет для этого контакты и возможности: доносите на оккупированную территорию реальную информацию, поддерживайте наших людей, распространяйте там правду. Любым способом, который считаете эффективным.

По всей нашей украинской земле от Херсона до Горловки, от Геническа до оккупированных районов Харьковщины, в Мелитополе и Бердянске, в Энергодаре, в Луганской и Донецкой областях, в Крыму наши люди должны слышать об Украине от украинцев".

Темы: Зеленскийдеоккупацияоккупацияинформационная война
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