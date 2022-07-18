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Президент сообщил, сколько населенных пунктов пока остается в оккупации

Катерина ТищенкоПонедельник, 18 июля 2022, 22:59
Владимир Зеленский, фото ОП

На сегодняшний день Вооруженные силы Украины освободили 1028 населенных пунктов, еще 2621 остаются оккупированными.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "По состоянию на сегодняшний день удалось освободить от оккупантов 1028 населенных пунктов. Еще 2621 пока под контролем захватчиков".

Детали: Зеленский подчеркнул, что ВСУ смогли нанести оккупантам "существенные логистические потери".

"Российской армии все сложнее удерживать позиции на захваченной территории. Шаг за шагом мы продвигаемся, ломаем поставки для оккупантов, выявляем и обезвреживаем коллаборантов", - сказал он.

В то же время, президент напомнил, что Россия держит большинство жителей оккупированных территорий в информационном вакууме и распространяет ложь об Украине, поэтому призвал жителей свободных территорий доносить правду до людей в оккупации.

Прямая речь: "Я прошу вас всех, кто имеет для этого контакты и возможности: доносите на оккупированную территорию реальную информацию, поддерживайте наших людей, распространяйте там правду. Любым способом, который считаете эффективным.

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По всей нашей украинской земле от Херсона до Горловки, от Геническа до оккупированных районов Харьковщины, в Мелитополе и Бердянске, в Энергодаре, в Луганской и Донецкой областях, в Крыму наши люди должны слышать об Украине от украинцев".

Темы: Зеленскийдеоккупацияоккупацияинформационная война
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