Сумщина: росіяни випустили понад 150 мін і снарядів, є поранені
Понеділок, 18 липня 2022, 23:51
Внаслідок обстрілів росіянами Сумщини в понеділок поранено двох людей.
Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Facebook
Деталі: Протягом дня вороги били по Глухівській, Шалигинській, Білопільській, Хотіньській, Миропільській, Есманьській громадам. Росіяни застосовували міномети, ствольну та реактивну артилерію, кулемети й гранатомети.
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За день ворог випустив понад 150 мін та снарядів.
Дослівно: "У результаті одного з обстрілів є суттєві пошкодження та поранені. О пів на другу росіяни вдарили із "Градів" по Білопіллю.
40 ворожих снарядів пошкодили 16 приватних будинків мирних жителів, господарчі споруди та транспорт. Поранено двох людей".
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