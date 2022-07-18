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Сумщина: росіяни випустили понад 150 мін і снарядів, є поранені

Катерина ТищенкоПонеділок, 18 липня 2022, 23:51
наслідки обстрілів на Сумщині 18 липня, фото з Facebook Живицького

Внаслідок обстрілів росіянами Сумщини в понеділок поранено двох людей.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Facebook

наслідки обстрілів на Сумщині 18 липня, фото з Facebook Живицького
наслідки обстрілів на Сумщині 18 липня, фото з Facebook Живицького

Деталі: Протягом дня вороги били по Глухівській, Шалигинській, Білопільській, Хотіньській, Миропільській, Есманьській громадам. Росіяни застосовували міномети, ствольну та реактивну артилерію, кулемети й гранатомети.

За день ворог випустив понад 150 мін та снарядів.

Дослівно: "У результаті одного з обстрілів є суттєві пошкодження та поранені. О пів на другу росіяни вдарили із "Градів" по Білопіллю.

 

40 ворожих снарядів пошкодили 16 приватних будинків мирних жителів, господарчі споруди та транспорт. Поранено двох людей".

Теми: Сумська областьвійна
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