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Сумщина: россияне выпустили более 150 мин и снарядов, есть раненые

Катерина ТищенкоПонедельник, 18 июля 2022, 23:51
Сумщина: россияне выпустили более 150 мин и снарядов, есть раненые
последствия обстрелов в Сумской области 18 июля, фото с Facebook Живицкого

В результате обстрелов россиянами Сумской области в понедельник ранены два человека.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Facebook

последствия обстрелов в Сумской области 18 июля, фото с Facebook Живицкого
последствия обстрелов в Сумской области 18 июля, фото с Facebook Живицкого

Детали: В течение дня враги били по Глуховской, Шалыгинской, Белопольской, Хотинской, Миропольской, Эсманьской общинам. Россияне применяли минометы, ствольную и реактивную артиллерию, пулеметы и гранатометы.

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За день враг выпустил более 150 мин и снарядов.

Дословно: "В результате одного из обстрелов есть существенные повреждения и раненые. В половине второго россияне ударили из "Градов" по Белополью.

 

40 вражеских снарядов повредили 16 частных домов мирных жителей, хозяйственные постройки и транспорт. Ранены два человека".

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Темы: Сумская областьвойна
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