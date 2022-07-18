Сумщина: россияне выпустили более 150 мин и снарядов, есть раненые
Понедельник, 18 июля 2022, 23:51
В результате обстрелов россиянами Сумской области в понедельник ранены два человека.
Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Facebook
Детали: В течение дня враги били по Глуховской, Шалыгинской, Белопольской, Хотинской, Миропольской, Эсманьской общинам. Россияне применяли минометы, ствольную и реактивную артиллерию, пулеметы и гранатометы.
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За день враг выпустил более 150 мин и снарядов.
Дословно: "В результате одного из обстрелов есть существенные повреждения и раненые. В половине второго россияне ударили из "Градов" по Белополью.
40 вражеских снарядов повредили 16 частных домов мирных жителей, хозяйственные постройки и транспорт. Ранены два человека".
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