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Росіяни вдарили ракетами по Одещині, є поранені

Анастасія КалатурВівторок, 19 липня 2022, 01:00
Росіяни вдарили ракетами по Одещині, є поранені
ФОТО: ДУМСКАЯ

Росіяни завдали ракетного удару по Одещині, є поранені.

Джерело: заступник начальника Одеської районної військової адміністрації Олексій Мацулевич у "Суспільне", спікер Одеської ОВА Сергій Братчук

Дослівно Братчук: "Одещина. Ракетна атака. Країна-терорист "традиційно" воює з мирним населенням. Триває рятувальна операція. Деталі - згодом".

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Деталі: Згодом Олексій Мацулевич повідомив, що в населенному пункті на Одещині - пожежа внаслідок ракетного удару. Є легкі поранення у 4 людей. Два будинки горять, два зруйновані вщент, в багатьох повибивало вікна.

 
ФОТО: t.me/dumskaya_net
 
ФОТО: t.me/dumskaya_net

Оновлено. Стало відомо, що ракети влучили в Будинок культури і школу.

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Теми: Одеська областьвійнаРосія
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