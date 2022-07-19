Росіяни вдарили ракетами по Одещині, є поранені
Вівторок, 19 липня 2022, 01:00
Росіяни завдали ракетного удару по Одещині, є поранені.
Джерело: заступник начальника Одеської районної військової адміністрації Олексій Мацулевич у "Суспільне", спікер Одеської ОВА Сергій Братчук
Дослівно Братчук: "Одещина. Ракетна атака. Країна-терорист "традиційно" воює з мирним населенням. Триває рятувальна операція. Деталі - згодом".
Реклама:
Деталі: Згодом Олексій Мацулевич повідомив, що в населенному пункті на Одещині - пожежа внаслідок ракетного удару. Є легкі поранення у 4 людей. Два будинки горять, два зруйновані вщент, в багатьох повибивало вікна.
Оновлено. Стало відомо, що ракети влучили в Будинок культури і школу.
ВІДЕО ДНЯ