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Россияне ударили ракетами по Одесской области, есть раненые

Анастасия КалатурВторник, 19 июля 2022, 01:00
Россияне ударили ракетами по Одесской области, есть раненые
ФОТО: ДУМСКАЯ

Россияне нанесли ракетный удар по Одесской области, есть раненые.

Источник: заместитель начальника Одесской районной военной администрации Алексей Мацулевич в "Суспильне", спикер Одесской ОВА Сергей Братчук

Дословно Братчук: "Одесская область. Ракетная атака. Страна-террорист "традиционно" воюет с мирным населением. Продолжается спасательная операция. Детали - вскоре".

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Детали: Вскоре Алексей Мацулевич сообщил, что в населенном пункте в Одесской области - пожар в результате ракетного удара. Есть легкие ранения у 4 человек. Два дома горят, два разрушены до основания, у многих выбило окна.

 
ФОТО: t.me/dumskaya_net
 
ФОТО: t.me/dumskaya_net

Обновлено. Стало известно, что ракеты попали в Дом культуры и школу.

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Темы: Одесская областьвойнаРосcия
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