Россияне ударили ракетами по Одесской области, есть раненые

Россияне нанесли ракетный удар по Одесской области, есть раненые.

Источник: заместитель начальника Одесской районной военной администрации Алексей Мацулевич в "Суспильне", спикер Одесской ОВА Сергей Братчук

Дословно Братчук: "Одесская область. Ракетная атака. Страна-террорист "традиционно" воюет с мирным населением. Продолжается спасательная операция. Детали - вскоре".

Детали: Вскоре Алексей Мацулевич сообщил, что в населенном пункте в Одесской области - пожар в результате ракетного удара. Есть легкие ранения у 4 человек. Два дома горят, два разрушены до основания, у многих выбило окна.

ФОТО: t.me/dumskaya_net

ФОТО: t.me/dumskaya_net

Обновлено. Стало известно, что ракеты попали в Дом культуры и школу.