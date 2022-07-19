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Херсонщина: ЗСУ вдарили по російських складах боєприпасів

Анастасія КалатурВівторок, 19 липня 2022, 03:30
Херсонщина: ЗСУ вдарили по російських складах боєприпасів
ФОТО: GETTY

ЗСУ на Херсонщині завдали ударів по скупченню озброєння, техніки та складу боєприпасів в районі Райського та по складу боєприпасів в районі Берислава, об’єкти знищено.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Зазначається, що також наша авіація працювала двома штурмовиками по складу боєприпасів та скупченню ворожих сил в районі Снігурівки. 

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Загалом ЗСУ знищили  65 росіян, комплексну апаратну зв’язку "Редут-2УС", 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Ворожий винищувач Су-35 з району Нової Каховки намагався атакувати ракетою "повітря-повітря" наші літаки, але успіху не мав. Як зазначається, наші авіатори впорались із завданням без втрат.

Теми: Херсонська областьвійнаРосія
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