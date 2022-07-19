Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Херсонщина: ВСУ ударили по российским складам боеприпасов

Анастасия КалатурВторник, 19 июля 2022, 03:30
Херсонщина: ВСУ ударили по российским складам боеприпасов
ФОТО: GETTY

ВСУ в Херсонской области нанесли удары по скоплению вооружения, техники и складу боеприпасов в районе Райского и по складу боеприпасов в районе Берислава, объекты уничтожены.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Отмечается, что также наша авиация работала двумя штурмовиками по складу боеприпасов и скоплению вражеских сил в районе Снигиревки.

Реклама:

В целом ВСУ уничтожили 65 россиян, комплексную аппаратную связь "Редут-2УС", 11 единиц бронированной и автомобильной техники.

Вражеский истребитель Су-35 из района Новой Каховки пытался атаковать ракетой "воздух-воздух" наши самолеты, но успеха не имел. Как отмечается, наши авиаторы справились с задачей без потерь.

Темы: Херсонская областьвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Херсонская область
Бойцы ВСУ подняли украинский флаг вблизи Олешек на левом берегу Херсонщины 
Принудительная паспортизация: жителям Чаплинки оккупанты угрожают конфискацией недвижимости
Россияне обстреляли село на Херсонщине: погибла женщина
Последние новости
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
Все новости...
Реклама: