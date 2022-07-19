Херсонщина: ВСУ ударили по российским складам боеприпасов

ВСУ в Херсонской области нанесли удары по скоплению вооружения, техники и складу боеприпасов в районе Райского и по складу боеприпасов в районе Берислава, объекты уничтожены.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Отмечается, что также наша авиация работала двумя штурмовиками по складу боеприпасов и скоплению вражеских сил в районе Снигиревки.

В целом ВСУ уничтожили 65 россиян, комплексную аппаратную связь "Редут-2УС", 11 единиц бронированной и автомобильной техники.

Вражеский истребитель Су-35 из района Новой Каховки пытался атаковать ракетой "воздух-воздух" наши самолеты, но успеха не имел. Как отмечается, наши авиаторы справились с задачей без потерь.