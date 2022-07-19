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ISW: Зараз Росія зосереджується на захопленні Сіверська та Бахмута

Анастасія КалатурВівторок, 19 липня 2022, 04:16
ISW: Зараз Росія зосереджується на захопленні Сіверська та Бахмута
ФОТО: GETTY

На цьому етапі війни Москва не буде віддавати пріоритет захопленню Слов'янська, а натомість зосередиться на захопленні Сіверська та Бахмута.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Цю оцінку ISW підтверджує зустріч міністра оборони Росії Сергія Шойгу   з командувачем Східної групи військ генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовим 18 липня. Міноборони Росії оголосило, що Шойгу проінспектував Східну групу та доручив Мурадову приділити першочергову увагу знищенню українських ракет великої дальності та артилерійських систем. Війська Мурадова діють на напрямі Ізюм — Слов'янськ нібито з метою остаточного захоплення самого Слов'янська, і примітно, що Шойгу не давав вказівок Мурадову віддавати пріоритет захоплення території на цьому напрямку.

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Уточнюється, що ISW вперше виявило пряму згадку про східне угруповання військ, що діяло в Україні на цьому етапі війни. Раніше  повідомлялося, що у захопленні Луганської області брали участь Центральна та Південна групи військ під командуванням генерал-полковника Олександра Лапіна та генерала армії Сергія Суровікіна.

Східне угруповання військ, ймовірно, складається із підрозділів Східного військового округу Росії, які діяли на Ізюмському напрямку у Харківській області.

Мурадов має нижчий ранг, ніж Лапін та Суровікін, що дозволяє припустити, що Кремль вважає Ізюмсько-Слов'янський район менш пріоритетним, ніж захоплення території на Донеччині в рамках ширшої кампанії на Донбасі. Кремль, ймовірно, спрямовує військові ресурси та високопоставлене керівництво на локальні успіхи навколо Сіверська та Бахмута, незважаючи на більш ранні заклики Шойгу до інтенсифікації наступальних операцій на всіх напрямках наступу.

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ISW пише, що досі незрозуміло, чи Мурадов контролює безпосередньо операції навколо Харкова.

Повідомляється, що російські війська здійснили серію наземних атак на схід від Сіверська та на південь від Бахмута та активізували наступ на Авдіївку та здійснили обмежені наземні штурми на лінії фронту Донецьк – Авдіївка.

ISW додає карти бойових дій:

 
ФОТО: ISW
 
ФОТО: ISW
 
ФОТО: ISW
 
ФОТО: ISW

Теми: війнаРосія
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