ISW: Сейчас Россия сосредотачивается на захвате Северска и Бахмута
На этом этапе войны Москва не будет отдавать приоритет захвату Славянска, а сосредоточится на захвате Северска и Бахмута.
Источник: американский Институт исследования войны (ISW)
Детали: Эту оценку ISW подтверждает встреча министра обороны России Сергея Шойгу с командующим Восточной группой войск генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым 18 июля. Минобороны России объявило, что Шойгу проинспектировал Восточную группу и поручил Мурадову уделить первостепенное внимание уничтожению украинских ракет большой дальности и артиллерийских систем. Войска Мурадова действуют на направлении Изюм — Славянск якобы с целью окончательного захвата самого Славянска, и примечательно, что Шойгу не давал указаний Мурадову отдавать приоритет захвату территории на этом направлении.
Уточняется, что ISW впервые обнаружила прямое упоминание о восточной группировке войск, действовавшей в Украине на этом этапе войны. Ранее сообщалось, что в захвате Луганской области участвовали Центральная и Южная группы войск под командованием генерал-полковника Александра Лапина и генерала армии Сергея Суровикина.
Восточная группировка войск, вероятно, состоит из подразделений Восточного военного округа России, действовавших на Изюмском направлении в Харьковской области.
У Мурадова более низкий ранг, чем у Лапина и Суровикина, что позволяет предположить, что Кремль считает Изюмско-Славянский район менее приоритетным, чем захват территории в Донецкой области в рамках более широкой кампании на Донбассе. Кремль, вероятно, направляет военные ресурсы и высокопоставленное руководство на локальные успехи вокруг Северска и Бахмута, несмотря на более ранние призывы Шойгу к интенсификации наступательных операций по всем направлениям наступления.
ISW пишет, что до сих пор непонятно, контролирует ли Мурадов непосредственно операции вокруг Харькова.
Сообщается, что российские войска совершили серию наземных атак к востоку от Северска и к югу от Бахмута и активизировали наступление на Авдеевку и совершили ограниченные наземные штурмы на линии фронта Донецк – Авдеевка.
ISW добавляет карты боевых действий: