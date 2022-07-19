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Путин отправляет воевать больше нацменьшинств, чтобы не мобилизовать этнических русских — ISW

Вторник, 19 июля 2022, 07:56
ФОТО: GETTY

Президент России Владимир Путин пытается возложить груз войны в Украине на этнические меньшинства, чтобы избежать проведения общей мобилизации этнических русских.

Источник: аналитики американского Института исследования войны (ISW)

Детали: ISW пишет, что подобные действия Путина могут вызвать сопротивление в этнических анклавах в России. Отмечается, что в России основали движение "Новая Тува" – антивоенную организацию, состоящую из активистов тувинского нацменьшинства. Это  сообщение примечательно  в контексте недавнего увеличения количества базирующихся в России региональных добровольческих батальонов, многие из которых принадлежат к разным этническим группам.

Дословно: "Эти свидетельства позволяют предположить, что Путин может не хотеть проводить всеобщую мобилизацию из-за нежелания мобилизовать большое количество этнических русских".

Детали: ISW и другие аналитики ранее отмечали преобладание в Украине неэтнических российских батальонов, в состав которых входят войска из Чечни, Южной Осетии, Тувы, Татарстана, Башкортостана, Чувашии и других.

Напомним: Генштаб ВСУ сообщил, что российское командование бросает военнослужащих неславянских национальностей в самые рискованные атаки, поэтому среди них растет недовольство.

Темы: Росcиявойна
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